Marmara'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Marmara BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul, Kocaeli ve Yalova Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölge genelinde yaÄŸmur ve saÄŸanak etkisini gösterecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± öngörülüyor.

RüzgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50km/sa) esmesi beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (Ä°stanbul/AA)

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