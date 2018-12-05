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FotoÄŸraf: DHA
Marmara'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
05 AralÄ±k 2018 09:32
Marmara BÃ¶lgesi'nde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul, Kocaeli ve Yalova Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.
ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölge genelinde yaÄŸmur ve saÄŸanak etkisini gösterecek. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasÄ± öngörülüyor.
RüzgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50km/sa) esmesi beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (Ä°stanbul/AA)
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