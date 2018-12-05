Hekimleri 450 gÃ¼n iÅŸsiz bÄ±rakacak kanun Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Ä°ÅŸte, torba yasanÄ±n iÃ§eriÄŸi...

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na dair hazÄ±rlanan ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren torba yasaya göre;

Kanunla, "terör örgütlerine üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu için kamu görevinden çÄ±karÄ±lan ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucunda kamu görevine alÄ±nmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar"Ä±n, çÄ±karma veya göreve alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren 450 gün boyunca mesleklerini icra etmesi engelleniyor. Devlet yükümlülüÄŸünü yerine getirirken kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hizmet süreleri ise bu süreden düÅŸürülecek.

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETÄ°N ÖNLENMESÄ° BAÅžSAVCILIÄžA HAVALE EDÄ°LÄ°YOR

SaÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlardan ÅŸüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli iÅŸlemleri yapÄ±larak Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilecek. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± adli iÅŸlemleri yerine getirecek.

Bu suçlarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, kolluk tarafÄ±ndan müÅŸteki, maÄŸdur veya tanÄ±k olan saÄŸlÄ±k personelinin ifadeleri iÅŸ yerlerinde alÄ±nacak. Bu hükümler, özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda da uygulanacak.

SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanÄ±m protokolü yapÄ±lmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k tesislerinde çalÄ±ÅŸacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde bu kanun kapsamÄ±nda sözleÅŸme yapÄ±lacak.

SÄ°NEMA VE Ä°NTERNETTE SÄ°GARA YASAÄžI BAÅžLIYOR

Televizyonda yayÄ±nlanan program, film ve dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanÄ±tÄ±m filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünleri kullanÄ±lamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. AyrÄ±ca internet, topluma açÄ±k olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacÄ±yla tütün ürünleri kullanÄ±lamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

SaÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve öÄŸretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleÅŸkelerinde tütün ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lamayacak.

Tütün ürünleri paketleri ile nargile ÅŸiÅŸelerinin üzerine, zararlarÄ±nÄ± belirten resimli ve Türkçe yazÄ±lÄ± uyarÄ± veya mesajlarÄ±n konulacaÄŸÄ± alan yüzde 65'den yüzde 85'e çÄ±karÄ±lacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazÄ± ve ÅŸekiller aynÄ± olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanÄ±n yazÄ±m ÅŸekli, yazÄ± karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diÄŸer yazÄ±, ibare ve ÅŸekiller dahil olmak üzere, aynÄ± ÅŸekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

SÄ°GARA PAKETLERÄ° TEK TÄ°P OLUYOR

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aÅŸmayacak ÅŸekilde yazÄ±lacak. Paketlerin üzerine markanÄ±n logosu, simgesi veya sair iÅŸaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutularÄ± için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±narak TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Bu düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin ZararlarÄ±nÄ±n Önlenmesi Ve Kontrolü HakkÄ±nda Kanun'un kurallarÄ± ve yasaklarÄ± düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek. Bu süre TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 6 aya kadar uzatÄ±labilecek.

YURT DIÅžINDAN Ä°LAÇ GETÄ°RMENÄ°N ÖNÜ AÇILIYOR

Kanunla birlikte, Türkiye'de ruhsatlÄ± olmayan veya ruhsatlÄ± olup piyasada bulunmayan ilaçlarÄ±n, reçeteli olarak ÅŸahsi kullanÄ±m için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izniyle Türk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸince (TEB) yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan temininde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara çözüm getirildi.

Buna göre, TEB'in yanÄ± sÄ±ra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan uygun görülen kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸahsi kullanÄ±m için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ilaç saÄŸlanabilecek, doÄŸrudan hastalara verilebilecek.

Hastanelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan toplu olarak getirdiÄŸi ilaçlarÄ±n temini de bu ÅŸekilde saÄŸlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dÄ±ÅŸÄ± ilaç listesine girdiÄŸi tarihten itibaren 3 yÄ±l içinde izin ve ruhsat sahibi tarafÄ±ndan ruhsat baÅŸvurusunda bulunulacak, baÅŸvuru tarihinden itibaren en geç 2 yÄ±l içinde ruhsat alÄ±nacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, ruhsat baÅŸvurusu yapÄ±lmayan veya ruhsatÄ± alÄ±nmayan ilaçlarÄ±n bu ÅŸekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

Kanunla, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat Ä°ÅŸlerinde KullanÄ±lan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin SatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dükkanlara Mahsus Kanun'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

CezalarÄ±n zamanÄ±nda ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi verilerek, caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamak için fiilin niteliÄŸi ve önemine göre para cezalarÄ±nÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rÄ± yeniden belirlendi.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat iÅŸlerinde kullanÄ±lan zehirli ve müessir madde satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapanlara, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafÄ±ndan 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasÄ± kesilecek. Fiilin bir yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde ceza bir kat artÄ±rÄ±lacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan ilaçlar için ruhsat baÅŸvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte baÅŸlayacak.

EczacÄ± olmayanlarÄ±n, eczacÄ± mesul müdür atayarak eczane açabileceÄŸi kuralÄ± ÅŸirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalÄ± ortaklÄ±klar ortadan kaldÄ±rÄ±lacak. DiplomalÄ± eczacÄ± olmak ÅŸartÄ±yla ortaklardan birinin ticarethane iÅŸlerinden mesul müdür gösterilmesi ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce oral patoloji alanÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ veya doktora eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸ olanlardan eÄŸitimlerini baÅŸarÄ± ile bitiren diÅŸ hekimlerine, oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

DiÅŸ hekimlerinden, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tÄ±bbÄ± patoloji ve tümör patolojisi alanlarÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ olup yurt içinde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda en az iki yÄ±lÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda olmak üzere üç yÄ±l süreyle oral patoloji alanÄ±nda araÅŸtÄ±rma, uygulama ve inceleme yapmÄ±ÅŸ bulunanlar, belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ bilimsel yayÄ±nlarÄ±nÄ± ibraz ederek, düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlÄ±k belgesi almak için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilecek.

TÄ±pta UzmanlÄ±k Kurulu, baÅŸvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirecek. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± yeterli görülenlere oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

Oral patoloji, DiÅŸ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k Ana DallarÄ± ve EÄŸitim Sürelerine Dair Çizelge'ye diÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k ana dalÄ± olarak eklenecek.

TÄ±bbi cihazlarÄ±n ruhsatlandÄ±rma süreçlerinin daha kÄ±sa sürede yapÄ±labilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla ruhsatlandÄ±rmaya esas tahliller, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BakanlÄ±kça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptÄ±rÄ±labilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis veya tedavi ettiÄŸi beyanÄ± ile herhangi bir ürünün satÄ±ÅŸÄ±nÄ±, pazarlamasÄ±nÄ± veya reklamÄ±nÄ± yapanlar 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak.

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ±, her bütçe yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ihtiyaca göre artÄ±rÄ±labilecek. BakanlÄ±k merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ± 10 milyar lira olacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri BakanlÄ±kça yürütülecek ancak BakanlÄ±k tarafÄ±ndan teklif edilen ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uygun görülen döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilebilecek.

KANUNA AYKIRI EMBRÄ°YO BAÄžIÅžINA CEZA GELÄ°YOR

Kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde embriyo ve üreme hücresi baÄŸÄ±ÅŸlayan, aÅŸÄ±layan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunlarÄ±n alÄ±m ve satÄ±mÄ±nÄ± yapanlar, alÄ±m ve satÄ±mÄ±na aracÄ±lÄ±k edenler veya komisyonculuÄŸunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayÄ±nlayan kiÅŸiler hakkÄ±nda, fiil daha aÄŸÄ±r cezayÄ± gerektiren bir suç teÅŸkil etmediÄŸi takdirde 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezasÄ± uygulanacak.

BakanlÄ±ktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi merkezi açÄ±lamayacak. Kanuna ve BakanlÄ±kça belirlenen usul ve esaslara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde faaliyet gösteren saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, fiilin niteliÄŸi ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

TAÅžIYICI ANNELÄ°K YASAK

Kanuna göre, doÄŸal yollarla çocuk sahibi olunamadÄ±ÄŸÄ± veya tÄ±bbi gereklilik bulunduÄŸu hallerde, kadÄ±n veya erkeÄŸin üreme hücrelerinin tÄ±bbi yöntemlerle döllenmeye elveriÅŸli hale getirilmek ve vücut içinde veya dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmesini saÄŸlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayÄ±na uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eÅŸler arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek.

Bu tedavi uygulamalarÄ±, yalnÄ±zca SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yetkilendirilmiÅŸ hekimler tarafÄ±ndan ve bakanlÄ±kça ruhsatlandÄ±rÄ±lan üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi uygulama merkezlerinde yapÄ±labilecek.

EÅŸlerden biri veya her ikisinden alÄ±nan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, baÅŸka kiÅŸilere uygulanmasÄ± yoluyla çocuk sahibi olmak ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± annelik yapmak yasak olacak. BaÅŸkasÄ±na ait üreme hücresi veya embriyonun kullanÄ±lmasÄ± suretiyle donasyon iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±, satÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ±, kullanÄ±lmasÄ±, saklanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve bu iÅŸlemlere aracÄ±lÄ±k edilmesi de yasaklanacak.

CANLIDAN ORGAN NAKLÄ° KÄ°MLERDEN YAPILABÄ°LECEK?

CanlÄ±dan organ nakli alÄ±cÄ±nÄ±n en az 2 yÄ±ldan beri evli olduÄŸu eÅŸi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±ndan yapÄ±labilecek. Organ nakli gereken hastalÄ±ÄŸÄ±n evlilikten sonra teÅŸhis edildiÄŸi durumlarda, eÅŸlerin en az 2 yÄ±llÄ±k evli olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduÄŸu her ilde, Organ Nakli DeÄŸerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanÄ±lan eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinin eÄŸitim birimleri, ihtiyacÄ± ve nitelikleri dikkate alÄ±narak, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebiyle, rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafÄ±ndan il bazÄ±nda belirlenecek ve öÄŸretim üyesi atamalarÄ± bu kadrolara yapÄ±lacak.

DiÅŸ hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için Tabip OdasÄ±ndan izin almalarÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lacak.

Kanunla, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k tesisleri ile üniversitelerin tÄ±p ve diÅŸ hekimliÄŸi alanÄ±nda lisans, uzmanlÄ±k eÄŸitimi veren kurullarÄ±n birlikte kullanÄ±mÄ± hususunda uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan problemlerin çözümüne yönelik düzenleme yapÄ±ldÄ±.

Buna göre, birlikte kullanÄ±ma konu saÄŸlÄ±k tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol imzalanabilecek.

Tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine baÅŸlamadan veya yükümlülüÄŸünü tamamlamadan ana dallarda uzmanlÄ±k eÄŸitimi yapmak için asistanlÄ±k sÄ±navÄ±na katÄ±labilecek ve uzmanlÄ±k eÄŸitimine baÅŸlayabilecek. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlÄ±k dalÄ±nda eÄŸitim yapmak üzere asistanlÄ±k sÄ±navÄ±na girebilmek için devlet hizmeti yükümlülüÄŸünün tamamlanmasÄ±na 9 aydan daha az süre kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve uzmanlÄ±k eÄŸitimine baÅŸlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüÄŸünün tamamlamasÄ± ÅŸart olacak.

Kanun ile aile hekimlerinin ve aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸ ve süreleri belirtilerek vakÄ±f üniversitelerinin de "eÄŸitim aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezi" açmasÄ±na imkan saÄŸlanÄ±yor.

Kamu görevlisi olmayan ve aile hekimi ile aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elemanÄ± olarak çalÄ±ÅŸanlara, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen süre sonunda kiÅŸiler aile hekimlerini deÄŸiÅŸtirebilecek veya saÄŸlÄ±k hizmet planlamasÄ±na uygun olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da kiÅŸilerin aile hekimini deÄŸiÅŸtirebilecek.

Her bir aile hekimi için kayÄ±tlÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda, coÄŸrafi ÅŸartlar, saÄŸlÄ±k hizmet planlamasÄ± gibi kriterler esas alÄ±nacak.

Kanun, çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SGK desteÄŸinin kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletiyor. Buna göre, kadÄ±ndaki yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± "23 yaÅŸÄ±ndan büyük, 40 yaÅŸÄ±ndan küçük" olarak düzenleniyor.

KadÄ±nÄ±n primer overyan yetmezliÄŸi ve erkeÄŸin azoospermisi olmasÄ± halleri hariç olmak üzere, son 3 yÄ±l içinde diÄŸer tedavi yöntemlerinden sonuç alÄ±namamÄ±ÅŸ olduÄŸunun yetkilendirilen saÄŸlÄ±k hizmet sunucularÄ± saÄŸlÄ±k kurullarÄ± tarafÄ±ndan belgelenmesi, uygulamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÄ±bbi merkezin kurum ile sözleÅŸme yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±, eÅŸlerden birinin en az 5 yÄ±ldÄ±r genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ± veya bakmakla yükümlü olunan kiÅŸi olup 900 gün genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± prim gün sayÄ±sÄ±nÄ±n olmasÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n birlikte gerçekleÅŸmesi halinde veya saÄŸlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere kurumun belirlediÄŸi kalÄ±tsal bir hastalÄ±ÄŸÄ± olan veya bu hastalÄ±k için taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olduÄŸu bilinen evli çiftin saÄŸlam çocuk sahibi olmasÄ± için SGK tarafÄ±ndan finansman saÄŸlanacak.

Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak kan ve kan ürünleri üretim yerleriyle ilgili yaptÄ±rÄ±mlar ihtiyaçlara ve günün ÅŸartlarÄ±na göre yeniden düzenlendi.

Buna göre, ruhsat almadan faaliyet gösterenler valilikçe faaliyetten men edilecek ve 10 bin lira idari para cezasÄ±yla cezalandÄ±racak. SaklanmasÄ± zorunlu tutulan belge ve örnekleri saklamadÄ±ÄŸÄ± tespit edilenlerle mevcut ruhsatÄ± kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gösterenlere 10 bin lira idari para cezasÄ± uygulanacak.

Bu ihlallerin 2 yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde idari para cezasÄ± bir kat artÄ±rÄ±lacak. Ä°hlalin üçüncü tekrarÄ±nda artÄ±rÄ±mlÄ± idari para cezasÄ± uygulanarak, bu yerlerin faaliyeti 10 güne kadar durdurulacak. Dördüncü tekrarda ise kan ve kan üretim yerlerinin faaliyetleri süresiz durdurulacak.

Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla gÄ±da ve takviye edici gÄ±dalarÄ±n etiketinde, tanÄ±tÄ±mÄ±nda veya reklamÄ±nda "saÄŸlÄ±k beyanÄ±" kullanÄ±labilmesine Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu tarafÄ±ndan izin verilecek.

Farmasötik formda olan takviye edici gÄ±dalarla özel tÄ±bbi amaçlÄ± diyet gÄ±dalarÄ±n üretimi, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve kontrolüne iliÅŸkin görev ve yetki, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumunda olduÄŸundan bu konuda idari yaptÄ±rÄ±m uygulama yetkisi, mahalli mülki amir ile birlikte Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumuna da verilecek.

KAYNAK SULARINA DAÄ°R DÜZENLEMELER

Kaynak sularÄ±, içme sularÄ±, doÄŸal mineralli sular ve tÄ±bbi amaçlÄ± sular bakÄ±mÄ±ndan belediyelere ve il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasÄ±na imkan saÄŸlanacak.

Kanunla, entegre ÅŸehir hastanelerinde yüklenici ÅŸirketin sözleÅŸme kapsamÄ±nda yer alan miktara baÄŸlÄ± tÄ±bbi destek hizmetleri içinde bulunan piyasa testinin 10 yÄ±lÄ±n sonunda gerçekleÅŸtirilmesi hususu yeniden düzenleniyor. Buna göre, ihtiyari hizmetlerde sözleÅŸmede yer alan miktara baÄŸlÄ± tÄ±bbi destek hizmetleri 10 yÄ±lÄ± geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenecek. Ä°ÅŸletme dönemindeki teminat miktarÄ± her yÄ±l, Türkiye Ä°statistik Kurumunca belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksindeki artÄ±ÅŸ oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacak.

Halen müfettiÅŸ, denetmen, denetçi, aktüer ve kontrolör istihdamÄ±nda yabancÄ± dil ÅŸartÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, mevcut müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ±, aktüer yardÄ±mcÄ±sÄ± ve stajyer kontrolör olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n belirtilen kadrolara atanmalarÄ±nda da yabancÄ± dil ÅŸartÄ± aranmayacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve ÅŸiddete uÄŸrayan personel için uygulanan hukuki yardÄ±m, devlet ve vakÄ±f üniversitelerinde saÄŸlÄ±k hizmeti sebebiyle ÅŸiddete maruz kalan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± için de uygulanacak. Bu yardÄ±mÄ±n usul ve esaslarÄ± YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan belirlenecek.

UluslararasÄ± SaÄŸlÄ±k Hizmetleri AÅž'nin misyonunu gerçekleÅŸtirebilmesi ve daha efektif hizmet verebilmesi için yurt dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu açmak, iÅŸletmek, ortaklÄ±k kurmak ve iÅŸ birliÄŸi yapmak, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim amacÄ±na yönelik bina inÅŸa etmek, ettirmek, ilaç, cihaz ve tÄ±bbi malzeme tedariki yapmak, saÄŸlÄ±k meslek eÄŸitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki eÄŸitim kurumlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan öÄŸrenci teminine aracÄ±lÄ±k etmek, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim kurumu açmak ve eÄŸitim faaliyetlerinde bulunmak da görevlerine dahil edildi. (AA)

'Hekimin 450 gÃ¼n iÅŸsiz beklemesi kabul edilemez'

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hekimler ne istedi, AKP ne yaptÄ±?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 09:11

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