Kaza yapan iÅŸÃ§i servisine tabureyle ek yolcu alÄ±nmÄ±ÅŸ

Ä°ÅŸÃ§i servisi kaza yaptÄ±. 14 iÅŸÃ§i yaralandÄ±. 11 yolcu kapasiteli araca 14 kiÅŸi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul Esenyurt'ta lojistik ÅŸirketine ait iÅŸçi servisi kaza yaptÄ±. Kazada 2'si aÄŸÄ±r 14 iÅŸçi yaralanÄ±rken 11 yolcu kapasiteli servis aracÄ±nÄ±n içinde ek yolcu alabilmek için plastik tabureler olduÄŸu görüldü.

FotoÄŸraf: DHA

Kaza Sanayi Mahallesi Esenyurt HoÅŸdere yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü sürücüsü yol kenarÄ±ndaki aÄŸaca çarptÄ± ardÄ±ndan devrildi. Ä°çerisinde çok sayÄ±da iÅŸçinin olduÄŸunu servis aracÄ±nÄ±n kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler yardÄ±ma koÅŸtu. Sürücü kendi imkanlarÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken içerideki iÅŸçiler için olay yerine itfaiye saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± ambulanslara alarak çevre hastanelere götürdü.

FotoÄŸraf: DHA

2'SÄ° AÄžIR 14 Ä°ÅžÇÄ° YARALANDI

Meydana gelen kazada 2'si aÄŸÄ±r 14 iÅŸçi yaralandÄ±.

11 yolcu kapasiteli servis aracÄ±na ek yolcu alabilmek için plastik tabureler konulduÄŸu görüldü.

Polis olayla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 10:42

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