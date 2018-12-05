Trump'Ä±n Ã‡in ile ilgili ticaret aÃ§Ä±klamalarÄ± piyasalarÄ± etkiledi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã‡in ile gerÃ§ek bir ticaret anlaÅŸmasÄ±na ulaÅŸÄ±lamamasÄ± durumunda gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin sÃ¼receÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± piyasalarÄ± hareketlendirdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Çin ile gerçek bir ticaret anlaÅŸmasÄ±na ulaÅŸÄ±lamamasÄ± durumunda gümrük vergilerinin süreceÄŸini belirterek "Benim tarife adamÄ± olduÄŸumu hatÄ±rlayÄ±n" dedi. Trump'Ä±n ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmeyebileceÄŸi sinyalini taÅŸÄ±yan açÄ±klamalarÄ±, ABD borsalarÄ±nda deprem etkisi yarattÄ±.

Trump sosyal medya hesabÄ±ndan Washington ve Pekin arasÄ±ndaki ticaret müzakerelerinin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Trump yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Çin'le müzakereler halihazÄ±rda yeniden baÅŸladÄ±. EÄŸer uzatÄ±lmazlarsa Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile Arjantin'de buluÅŸtuÄŸumuz mükemmel ve sÄ±cak akÅŸam yemeÄŸinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek. Robert Lighthizer; Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross ve Peter Navarro ile yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸarak Çin ile gerçek bir ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakacak.

EÄŸer mümkünse anlaÅŸmayÄ± tamamlayacaÄŸÄ±z. Çin'in bir an önce tarÄ±m ürünleri ve daha fazlasÄ±nÄ± satÄ±n almaya baÅŸlamasÄ± gerekiyor. BaÅŸkan Åži ve ben bu anlaÅŸmanÄ±n gerçekleÅŸmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamÄ± olduÄŸumu hatÄ±rlayÄ±n. Ülkeler veya insanlar ulusumuzun zenginliÄŸini yaÄŸmalamaya geldiÄŸinde, onlara bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ödetmek istiyorum. Bu ekonomik gücümüzü en yüksek seviyeye çÄ±karmamÄ±zÄ±n en iyi yolu. Åžu an tarifelerden milyarlarca dolar alÄ±yoruz. ABD'yi yeniden zenginleÅŸtireceÄŸiz."

TRUMP'IN AÇIKLAMASI ABD PÄ°YASALARINI ALTÜST ETTÄ°

Trump'Ä±n ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmeyebileceÄŸi sinyalini taÅŸÄ±yan bu açÄ±klamalarÄ±, ABD-Çin ateÅŸkesinin yarattÄ±ÄŸÄ± iyimserlikle hafta baÅŸÄ±nda sert yükselen hisse senetlerinde deprem etkisi yarattÄ±.

KapanÄ±ÅŸta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,8 deÄŸer kaybetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, geçen hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede 90 günlük ateÅŸkes üzerinde mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±. (AA)

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