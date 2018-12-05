Ä°ngiltere parlamentosu Brexit'te son sÃ¶zÃ¼ May hÃ¼kÃ¼metine bÄ±rakmadÄ±

Ä°ngiltere parlamentosu, Brexit AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n reddedilmesi halinde atÄ±lacak adÄ±mlarla ilgili sÃ¶z sahibi kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir Ã¶nergeyi kabul etti.

Ä°ngiltere’de parlamento, Brexit AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n reddedilmesi halinde atÄ±lacak adÄ±mlarla ilgili söz sahibi kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir önergeyi kabul ederek, son sözü Theresa May hükümetinin söylemesinin önüne geçmiÅŸ oldu.

Ä°ngiltere'de parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nda 5 gün sürecek Brexit AnlaÅŸmasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ilk gününde, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin milletvekili Dominic Grieve’in kendi hükümetine karÅŸÄ± verdiÄŸi önerge 299’a karÅŸÄ± 321 oyla kabul edildi. Kabul edilen önerge ile parlamento, hükümetin AB ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± reddettikten sonra izlenecek yola da karar verebilecek.

BaÅŸbakan May AB ile geçen ay vardÄ±ÄŸÄ± Brexit AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± savunurken, “Ya benim anlaÅŸmam kabul edilir, ya AB’den anlaÅŸmasÄ±z olarak ayrÄ±lÄ±z, ya da Brexit’in gerçekleÅŸmemesi riski doÄŸar” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugün kabul edilen önerge ile May’in “anlaÅŸmasÄ±z ayrÄ±lÄ±k” tehdidi gündemden büyük ölçüde çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu. Milletvekilleri, Brexit AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n yeniden müzakere edilmesinin veya yeni bir referandum yapÄ±lmasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi seçenek üzerinde anlaÅŸabilecek.

Hükümetin Brexit konusunda Parlamento'nun iÅŸlemesini engellediÄŸi iddiasÄ±yla gündeme getirilen "Parlamento'yu aÅŸaÄŸÄ±lama" önergesi, 293'e karÅŸÄ± 311 oyla kabul edilmiÅŸti. Muhalefet partilerinin ortak baÅŸvurusuyla gündeme alÄ±nan oylamada May hükümetini dÄ±ÅŸarÄ±dan destekleyen Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Ä°ngiltere ile birlik yanlÄ±sÄ± olan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekili de hükümete karÅŸÄ± oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet partilerinin giriÅŸimi, Ä°ngiltere BaÅŸsavcÄ±sÄ±'nÄ±n, Brexit AnlaÅŸmasÄ± konusundaki hukuki görüÅŸünün bütününü "Milli Güvenlik" gerekçesiyle yayÄ±mlamaktan kaçÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelmiÅŸti.

Her iki oylamadan çÄ±kan sonuç da 11 AralÄ±k’ta parlamentoda yapÄ±lacak Brexit AnlaÅŸmasÄ± oylamasÄ±nda hükümetin baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸunu gösteriyor.

PARLAMENTO'DAKÄ° DENGELER

650 sandalyeli Ä°ngiltere Parlamentosu'nun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±'nda, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in liderliÄŸindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.

AnlaÅŸmaya ret oyu vereceÄŸini ilan eden DUP'un yanÄ± sÄ±ra Muhafazakar Parti içindeki yaklaÅŸÄ±k 60 sert Brexit yanlÄ±sÄ± milletvekili ile 15 kadar AB üyeliÄŸi yanlÄ±sÄ± milletvekilinin de ret oyu vermesi bekleniyor. Parti içi muhalefetin ret oylarÄ±nÄ±n 90'Ä±n üzerine çÄ±kabileceÄŸi de belirtiliyor.

May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteÄŸini alabileceÄŸi beklense bile bunun da Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Parlamento'dan geçmesini saÄŸlayacak 326 sayÄ±sÄ±na yaklaÅŸmaya yetmeyeceÄŸi belirtiliyor.

Brexit AnlaÅŸmasÄ±, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Ä°ngiltere'nin parçasÄ± Kuzey Ä°rlanda arasÄ±na Brexit'in ardÄ±ndan fiziki sÄ±nÄ±r girmemesi için formüle edilen "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çekiyor.

AnlaÅŸmaya karÅŸÄ± çÄ±kanlar "tedbir maddesi" ile Ä°ngiltere'nin AB ile sonu belirsiz bir müzakere sürecinde mahsur kalacaÄŸÄ±nÄ± ve ülkenin "AB'nin uydusu" haline geleceÄŸini iddia ediyor. Madde, Ä°ngiltere'nin AB ile kapsamlÄ± serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± saÄŸlayana dek BirliÄŸin karar kademelerinde yer almadan gümrük birliÄŸi içinde kalmasÄ±nÄ± öngörüyor.

Ä°ngiltere'de temmuz ayÄ±ndan bu yana Brexit nedeniyle 10 bakan istifa ederken, bunlarÄ±n arasÄ±nda 2 Brexit bakanÄ±, 1 dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± ve 1 çalÄ±ÅŸma bakanÄ± da yer aldÄ±.

Ä°ngiltere, 23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumda yüzde 48'e karÅŸÄ± yüzde 52 oy oranÄ±yla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 01:16

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