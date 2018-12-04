FotoÄŸraf: Contando Estrelas/WIKIMEDIA COMMONS (CC-BY-SA 2.0)
EndÃ¼lÃ¼s'te parlamentoya giren Vox partisine karÅŸÄ± eylemler dÃ¼zenlendi
Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s Ã¶zerk yÃ¶netiminde yerel parlamentoya ilk defa giren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Vox partisi, bÃ¶lgede protesto edildi.
Ä°spanya'nÄ±n güneyindeki Endülüs bölgesinde, özerk yönetim parlamentosuna giren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü Vox partisini protesto etmek için eylemelr düzenleniyor. Vox'a karÅŸÄ± Sevilla, Malaga ve Granada kentlerinde dün baÅŸlayan gösteriler, Cordoba, Cadiz, Jaen ve Almeria'ya sÄ±çradÄ±.
Sosyal medyadan örgütlendikleri belirtilen binlerce kiÅŸi, "Endülüs faÅŸistlerin yeri deÄŸil" yazÄ±lÄ± pankartlarla sokaklardaydÄ±.
AA'nÄ±n ahberine göre "Franco ölmedi, parlamentoda", "FaÅŸizme karÅŸÄ± tek bir geri adÄ±m atÄ±lmayacak", "Endülüs faÅŸizmin mezarÄ± olacak" yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±yan eylemciler, seçim programÄ±nda göçmen karÅŸÄ±tÄ± vaatlere yer veren Vox partisi karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.
Endülüs özerk yönetiminde 2 AralÄ±k Pazar günü yapÄ±lan yerel parlamento seçimi sonrasÄ±nda sistem karÅŸÄ±tÄ± Podemos partisinin lideri Pablo Ä°glesias, sendikalar, öÄŸrenciler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na "FaÅŸizme karÅŸÄ± seferberlik" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Ä°spanya’nÄ±n güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde yapÄ±lan yerel parlamento seçimlerinde saÄŸ görüÅŸlü partiler 36 yÄ±l sonra ilk kez çoÄŸunluÄŸu elde ederken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü Vox partisi 12 milletvekili çÄ±kardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Ä°spanyaâ€™da EndÃ¼lÃ¼s seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¼rprizi