Ãœcretlerini alamayan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri yine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°â€™nin Ã¼cretlerini Ã¶dememesi Ã¼zerine eylem yapan iÅŸÃ§iler bir kez daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara'da yapÄ±mÄ± süren Mamak TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için eylem yapan iÅŸçiler bir kez daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Daha önce de direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± daÄŸÄ±tan polis, gaz ve tazyikli su ile saldÄ±rarak 10 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Ankara'nÄ±n Mamak ilçesindeki TOKÄ° 2. Etap'ta çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, bir yÄ±ldÄ±r paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için inÅŸaat önünde eyleme baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r eylem yapan iÅŸçilere geçtiÄŸimiz gün polis saldÄ±rdÄ± ve çadÄ±rlarÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±. Bugün de seslerini duyurmak için Meclis'e giden iÅŸçiler, dönüÅŸte inÅŸaat önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak istediler. Ancak iÅŸçilerin eylem yapmamasÄ± için inÅŸaat önünde bekleyen polis, iÅŸçilere biber gazÄ± ve TOMA ile saldÄ±rdÄ±. Polis, 6'sÄ± iÅŸçi olmak üzere desteÄŸe gelenlerle birlikte 10 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 10 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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