KadÄ±nlar Cemile iÃ§in haykÄ±rdÄ±: Yasta deÄŸil isyandayÄ±z

Mersin KadÄ±n Platformu, eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cemile iÃ§in eylem yaptÄ±: SanÄ±k Mustafa E. gerekli cezayÄ± alana dek bu davanÄ±n takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z.

Mersin KadÄ±n Platformu, 26 KasÄ±m'da eÅŸi tarafÄ±ndan öldürülen Cemile E. için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. KadÄ±n cinayetlerinin politik olduÄŸunu dile getiren kadÄ±nlar, "Cemile için isyandayÄ±z" dedi.

MA'nÄ±n haberine göre basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KadÄ±n EmeÄŸi Kolektifi üyesi Öznur KeleÅŸ, "SanÄ±k Mustafa E. gerekli cezayÄ± alana dek bu davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Cemile’nin ailesini yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ±z gibi erkek egemen sistemin ve erkek yargÄ±nÄ±n da peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dile getiriyoruz. HayatÄ±mÄ±zdan da haklarÄ±mÄ±zdan da vazgeçmiyoruz. ArtÄ±k kÄ±z kardeÅŸlerimizin öldürülmesini istemiyoruz" diye konuÅŸtu.

Ä°ktidarÄ± kadÄ±n düÅŸmanÄ± politikalardan vazgeçmeye ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddeti ve kadÄ±n cinayetlerini önlemek için etkin mekanizmalar geliÅŸtirmesi için çaÄŸrÄ± yapan KeleÅŸ son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: "Öncelikle bir kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nÄ±, Ä°stanbul SözleÅŸmesi ve diÄŸer uluslararasÄ± sözleÅŸmelerden doÄŸan sorumluluklarÄ±n yerine getirilmesini talep ediyoruz. Siyasette cinsiyetçi, ayrÄ±mcÄ±, ötekileÅŸtirici, ÅŸiddeti körükleyen eril bir dil kullanÄ±lmamasÄ±nÄ±, nafaka hakkÄ±na dokunulmamasÄ±nÄ±, 6284 SayÄ±lÄ± Ailenin KorunmasÄ± Ve KadÄ±na Yönelik Åžiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dokunulmamasÄ±nÄ± talep ediyoruz." (HABERMERKEZÄ°)

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