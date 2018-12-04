'ABD'deki hastanelerin dÃ¼ÅŸÃ¼k kalitesi her yÄ±l binlerce can alÄ±yor'

Hastane kalitelerini Ã¶lÃ§en 'Leapfrog Group' adlÄ± kuruluÅŸ: ABD'de hastanelerin kalitesi gereken seviyede olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her yÄ±l binlerce insan Ã¶lÃ¼yor.

ABD'de, saÄŸlÄ±k sektöründe geçen yÄ±l harcanan 3,5 trilyon dolara raÄŸmen son dönemde yaÅŸanan olaylar ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n kalitesizliÄŸi gözler önününe serdiÄŸi ve bu nedenle her yÄ±l binlerce insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Axios internet sitesinin haberinde, geçen yÄ±l saÄŸlÄ±k hizmetlerine 3,5 trilyon dolar harcanan ABD'de, son dönemde saÄŸlÄ±k sektöründe yaÅŸanan olaylar ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n, bu alandaki kalitesizliÄŸi gözler önüne serdiÄŸi belirtildi.

ABD'deki hastanelerin 3'te 1'inin acil müdahale için konulan federal kanunlarÄ± ihlal ettiÄŸinin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± WebMD ve Georgia Health News'in ortak araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± haberde, yerel basÄ±nÄ±n da Florida'daki Johns Hopkins Çocuk Hastanesindeki çocuk ölümlerinin alarm verici düzeyde olduÄŸunu aktardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Detroit'teki en büyük hastanelerden birinin de "hijyenik olmayan cerrahi ekipman kullanÄ±mÄ±" suçlamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen haberde, ülkedeki psikiyatri hastaneleri ile uyuÅŸturucu tedavi merkezlerindeki yetersiz bakÄ±m hakkÄ±nda basÄ±nda sÄ±klÄ±kla haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

'HER YIL BÄ°NLERCE Ä°NSAN ÖLÜYOR'

Haberde görüÅŸlerine yer verilen, hastane kalitelerini ölçen "Leapfrog Group" adlÄ± kuruluÅŸun Üst Yöneticisi Leah Binder de, "Hastane kaliteleri olmasÄ± gereken seviyede olmadÄ±ÄŸÄ± için her yÄ±l binlerce insan boÅŸ yere yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor." dedi. (NewYork/AA)

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