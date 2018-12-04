1 yaÅŸÄ±ndaki Melisa'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kreÅŸ mÃ¼hÃ¼rlendi

1 yaÅŸÄ±ndaki Melisa MemiÅŸâ€™in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yapÄ±lan soruÅŸturmada kaÃ§ak olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan kreÅŸ mÃ¼hÃ¼rlendi.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde, 1 yaÅŸÄ±ndaki Melisa Tuana MemiÅŸ’in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yapÄ±lan soruÅŸturmada kaçak olduÄŸu belirlenen Elif Oyun Kültür ve Sanat DerneÄŸi adlÄ± kreÅŸ mühürlendi.

DHA'dan Yavuz YÄ±lmaz'Ä±n haberine göre olay, 7 KasÄ±m tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin SamipaÅŸa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat DerneÄŸi adlÄ± kreÅŸte meydana geldi. Minik Melisa Tuana MemiÅŸ, kreÅŸte yemek yedirildikten sonra uykusu gelince yataÄŸa yatÄ±rÄ±ldÄ±. Uyuduktan bir süre sonra kusan Melisa bebeÄŸin solunumu kesildi. O sÄ±rada içeriye giren kreÅŸ öÄŸretmeni Fatma BakÄ±r, Melisa'yÄ± kollarÄ±na alÄ±p koÅŸarak kreÅŸten çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada yoldan geçen baÅŸka bir hastayÄ± taÅŸÄ±yan ambulansÄ±n önüne geçerek, bebeÄŸi saÄŸlÄ±k görevlilerine teslim etti. Melisa ambulansla götürüldüÄŸü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

KREÅž 2 YIL RUHSATSIZ ÇALIÅžTIRILMIÅž

OlayÄ±n ardÄ±ndan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Melisa’nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi derneÄŸin kuruluÅŸ tüzüÄŸüne aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi, derneÄŸe eÄŸitim izni verilmediÄŸi halde eÄŸitim ortamÄ± oluÅŸturularak 2 yÄ±ldÄ±r 1-6 yaÅŸ arasÄ±ndaki çocuklara kreÅŸ hizmeti verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°zin verilmemesine karÅŸÄ±n eÄŸitim ortamÄ± oluÅŸturulan binada, olay günü 1-6 yaÅŸ arasÄ± 16 çocuÄŸun bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Olayla ilgili ihmal ve kusurlarÄ± görülen dernek baÅŸkanÄ± S.A. ile dernek üyesi olan ve aynÄ± zamanda iÅŸ yerinde bakÄ±m hizmeti veren Fatma BakÄ±r, taksirle öldürme suçundan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüphelilerden Fatma BakÄ±r, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DiÄŸer ÅŸüpheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Yavuz YÄ±lmaz/DHA

KREÅž MÜHÜRLENDÄ°

Melisa Tuana MemiÅŸ’in ölümünün ardÄ±ndan Bursa Ä°l Dernekler MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Elif Oyun Kültür ve Sanat DerneÄŸi adÄ± altÄ±nda hizmet veren binada sürdürülen incelemeler tamamlandÄ±. yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada kaçak olarak faaliyet gösterdiÄŸi belirlenen kreÅŸ, bugün zabÄ±ta ekiplerince mühürlendi. KapÄ±sÄ±na kilit vurulan kreÅŸe çocuklarÄ±nÄ± gönderen velilerinin ise kaçak olduÄŸunu bilmedikleri söylediler. (HABERMERKEZÄ°)

1 yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kreÅŸ izinsiz Ã§Ä±ktÄ±, 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 21:29

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