EMEPâ€™ten 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ±

Görsel, 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf ile EMEP tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r

Tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri ile 5 sendika yÃ¶neticisi yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. EMEP, iÅŸÃ§ilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve tahta kurularÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylemler nedeniyle 2 aydÄ±r tutuklu bulunan 26 iÅŸçi ile 5 sendika yöneticisi yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Emek Partisi (EMEP), Twitter üzerinden #ÜçüncüHavalimanÄ±Ä°ÅŸçileriSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n haghtag’i ile dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

#ÜçüncüHavalimanÄ±Ä°ÅŸçileriSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n kampanyasÄ±nÄ±n ilk tweetini EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan attÄ±. Gürkan mesajÄ±nda, "3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin insanca yaÅŸama ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için vermiÅŸ olduklarÄ± mücadele, yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi haklÄ± ve meÅŸrudur, yargÄ±lanamaz. AsÄ±l suç iÅŸleyen iÅŸverenler yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r #ÜçüncüHavalimanÄ±Ä°ÅŸçileriSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n" dedi.

3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin insanca yaÅŸama ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için vermiÅŸ olduklarÄ± mücadele, yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi haklÄ± ve meÅŸrudur, yargÄ±lanamaz. AsÄ±l suç iÅŸleyen iÅŸverenler yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r, #ÜçüncüHavalimanÄ±Ä°ÅŸçileriSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n — selma gürkan (@gurkanselma) 4 AralÄ±k 2018

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve tahta kurularÄ±na karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylemler nedeniyle 2 aydÄ±r tutuklu bulunan 26 iÅŸçi ile 5 sendika yöneticisi yarÄ±n saat 9:30’da GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi’de hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. EMEP, Twitter’da #ÜçüncüHavalimanÄ±Ä°ÅŸçileriSerbestBÄ±rakÄ±lsÄ±n haghtag’i ile destek kampanyasÄ± baÅŸlatarak tutuklu havalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

ITUC Kongresinde tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±

â€˜Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™

Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in iddianame hazÄ±rlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 21:05

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