CHP'li BÃ¶ke: Ä°ktidar krizin Ã¼zerini Ã¶rtmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek BÃ¶ke, 'Halk krizi kemiklerine kadar hissetmesine raÄŸmen, iktidar sanki kriz yokmuÅŸ gibi bir algÄ± yaratÄ±yor' dedi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böke, iktidarÄ±n kriz yokmuÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Halk krizi kemiklerine kadar hissetmesine raÄŸmen, iktidar sanki kriz yokmuÅŸ gibi bir algÄ± yaratarak, krizin üzerini örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

CHP ÖdemiÅŸ Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda konuÅŸan CHP Ä°zmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yaklaÅŸan yerel seçimlere ve ekonomiye deÄŸindi. Böke, "Bugün Türkiye çok büyük bir krizden geçiyor. Bu krizin en çok hissedildiÄŸi alan ekonomi. Demokrasi, hukuk ve çevre aÄŸÄ±r bir krizde. Hepsi bunlarÄ±n, ekonomiden besleniyor. Ekonomideki krizi büyütüyorlar" dedi.

'HALKTAN YANA BÄ°R DÜZEN KURMAK Ä°STÄ°YORUZ'

Ä°ktidarÄ±n kriz yokmuÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Böke, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Halk krizi kemiklerine kadar hissetmesine raÄŸmen, iktidar sanki kriz yokmuÅŸ gibi bir algÄ± yaratarak, krizin üzerini örtmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bize düÅŸen en temel görev, toplumun yaÅŸÄ±yor olduÄŸunu bildiÄŸimiz bu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± dile getirenler olmak ve onlara ses olmak. Onun için Ä±srarla kriz var dememiz gerekiyor. Nerede görüyorsunuz diye soranlara ise, söyleyeceÄŸiniz ÅŸey, Asgari ücret 1603 lira olan bir ülkede açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1919 TL. AçÄ±k bir kriz var. Çocuk bezi fiyatlarÄ± sadece bu sene, 30 liradan 63 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Tavuk fiyatlarÄ± ise yüzde 200 artmÄ±ÅŸ. DoÄŸalgaz fiyatÄ±, elektrik fiyatÄ±na sonradan yapÄ±lan indirimlere raÄŸmen çok ciddi bir zam gelmiÅŸ. Çok açÄ±k bir kriz var. BunlarÄ±n hepsinin sonucunu; sanayi üretiminin daralmasÄ± ve gelirlerin düÅŸmesi, Türkiye'nin büyümesindeki yavaÅŸlama, enflasyonun aÅŸÄ±rÄ± derecede yükselmesi olarak görüyoruz."

Sadece daha iyi yönetmek için iktidara talip olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Böke, "Biz düzeni deÄŸiÅŸtirmek için, halktan yana bir düzen kurmak için, halkÄ± destekleyen bir düzen kurmak için, borçla tüketimi destekleyen bir düzen yerine, gelir yaratarak zenginleÅŸen ve onu hakça paylaÅŸan bir düzen kurmak için iktidara aday olmak zorundayÄ±z. Bu krizin sorumlusu saraydÄ±r. Sarayla el ele vermiÅŸ olan rantçÄ± sermayedir" dedi. (Ä°zmir/DHA)

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