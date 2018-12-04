ABD Suriye Ã–zel Temsilcisi: ArtÄ±k Astana'nÄ±n fiÅŸini Ã§ekme vakti

ABDâ€™nin Suriye Ã–zel Temsilcisi, Suriye iÃ§in yapÄ±lan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu sÃ¶ylemini yineledi: ArtÄ±k Astana'nÄ±n fiÅŸini Ã§ekme vakti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geçen hafta, Türkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Suriye için yapÄ±lan Astana görüÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu söylemini tekrarlayarak "ArtÄ±k Astana'nÄ±n fiÅŸini çekme vakti" dedi.

Jeffrey, Suriye'ye iliÅŸkin Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

Astana toplantÄ±sÄ±nda özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediÄŸini belirten Jeffrey, ABD'nin Astana görüÅŸmelerine bizzat katÄ±lmasa da desteklediÄŸini fakat gelinen noktada sürecin artÄ±k sona geldiÄŸini ileri sürdü.

Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve Ä°ran'Ä±n verdiÄŸi isimleri kabul etmediÄŸine de atÄ±fta bulunan Jeffrey, "ArtÄ±k Astana'nÄ±n fiÅŸini çekme vakti" ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

MENBÄ°C'TEN 50 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K GRUP AYRILDI AÇIKLAMASI

ABD'nin Suriye'deki politikalarÄ±na dair sorularÄ± yanÄ±tlayan Jeffrey konuÅŸmasÄ±nda, Menbic'ten ÅŸu ana dek 50 kiÅŸilik bir grubun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD'nin tek amacÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'i yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluÅŸturmak olduÄŸunu öne sürdü.

Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Suriye’nin komÅŸularÄ±na yönelik tehdit oluÅŸturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarla çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

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