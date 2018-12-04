KadÄ±n cinayetinde sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± tahrik indirimi uygulanarak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

EÅŸi Emine AkgÃ¼l'Ã¼ Ã¶ldÃ¼ren Levent AkgÃ¼l'e Ã¶nce Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi, ardÄ±ndan tahrik indirimi uygulanarak ceza 17 yÄ±l 6 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kayseri'de hakkÄ±nda 'uzaklaÅŸtÄ±rma' kararÄ± bulunan ve boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Emine Akgül'ü (25) buluÅŸtuklarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin (AVM) terasÄ±nda tabancayla öldüren 2 çocuk babasÄ± Levent Akgül'e (33), önce aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± verildi, ardÄ±ndan aÄŸÄ±r tahrik indirimi uygulanarak ceza 17 yÄ±l 6 aya düÅŸürüldü.

DHA'dan Samed AydÄ±n Sun'un haberine göre, olay 31 Ekim akÅŸam saatlerinde, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan AVM'nin teras katÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, hakkÄ±nda 'uzaklaÅŸtÄ±rma' kararÄ± bulunan tekstil fabrikasÄ±nda iÅŸçi Levent Akgül, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Emine Akgül ile konuÅŸmak üzere buluÅŸtu. Levent Akgül, tabancayla eÅŸine ateÅŸ etti. Emine Akgül, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan, ambulansla Erciyes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Vücuduna 7 kurÅŸun isabet ettiÄŸi belirlenen ve hemen ameliyata alÄ±nan Emine Akgül, yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olay sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan katil zanlÄ±sÄ± Levent Akgül ise Emniyet MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FotoÄŸraf: Samed AydÄ±n/DHA

'BAÅžKA ERKEKLE YAKALADIM' Ä°DDÄ°ASI

5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ve akÅŸam saatlerine kadar süren duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±k Levent Akgül ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu. Olaydan bir gün önce eÅŸi Emine Akgül'ü, evinde 'Ç.' isimli baÅŸka bir erkek ile yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Levent Akgül, "BoÅŸanma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸimiz için evleri ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak, eÅŸimle konuÅŸmak için uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±m olmasÄ±na raÄŸmen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gittim. KapÄ±nÄ±n önünde beklerken evin içinden erkek sesi geliyordu. Bunun üzerine polis çaÄŸÄ±rdÄ±m. Gelen polis ev içinde arama yaptÄ± ancak bulamadÄ±. " dedi.

CEZAYA AÄžIR TAHRÄ°K Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° UYGULANDI

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan eÅŸinin kendisini AVM'ye çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Levent Akgül, "EÅŸimin beni aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten bir gün sonra, Emine beni arayarak, olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi AVM terasÄ±na çaÄŸÄ±rarak konuÅŸmak istediÄŸini, yanÄ±nda aldattÄ±ÄŸÄ± Ç.D.'nin olduÄŸu söyledi. Ben de çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m yere gittim. Bana sivil polislerin AVM'de olduÄŸunu söyledi. ÇaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yere bana tuzak kuracaklarÄ± düÅŸüncesi ile tabancamÄ± yanÄ±ma alarak gittim. AVM'ye gittiÄŸimde Emine'den baÅŸka kimse yoktu. Ona barÄ±ÅŸmak istediÄŸimi, çocuklarÄ±mÄ±z olduÄŸunu söyledim. EÅŸim barÄ±ÅŸmak istemedi. Ben de o an kendimi kaybettim. Ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum. TabancamÄ± çÄ±karÄ±p ateÅŸ ettim." diye konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti yapÄ±lan yargÄ±lama sonucu tutuklu sanÄ±k Levent Akgül'ü, 'eÅŸi kasten öldürmek' suçundan önce aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Heyet, sanÄ±k hakkÄ±nda aÄŸÄ±r tahrik indirimi uygulayarak cezayÄ± 17 yÄ±l 6 aya düÅŸürdü. (HABERMERKEZÄ°)

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