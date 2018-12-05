05 Aralık 2018 04:19

Krizin faturası: Stajyer öğrencinin yemeğine de göz diktiler

Sağlık Bakanlığı, artık hastanelerde staj yapan öğrencilere ücretsiz yemek vermeyecek.

Krizin faturası: Stajyer öğrencinin yemeğine de göz diktiler

Fotoğraf: Pixabay

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    Sağlık emekçisi
    İstanbul

    Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın haziran ayındaki yazısına istinaden ekim ayının başında hastanelerde staj yapan öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasına son verdi. Bu durum hastane çalışanlarının da tepki göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden stajyerlere yeniden ücretsiz yemek verilmesi için imza kampanyası da yapıldı.Yaşanan mağduriyetin öğrencileri oldukça güç durumda bıraktığını İstanbul’da bir hastanenin çalışanı olarak daha yakından gözleme olanağım oldu.

    Öncelikle sağlık meslek lisesi öğrencileri her yıl eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, hastanelerin çeşitli birimlerinde görevlendirilirler. Sağlık alanının madenler gibi birinci dereceden risk taşıdığını biliyoruz. Yıpranan, tükenmişliğe sürüklenen meslek grubumuz bir yandan da geleceğin sağlık emekçilerinin eğitimini sağlıyor.

    Geçtiğimiz yıllarda ise sağlık meslek lisesi öğrencilerinin mezun oldukları zaman alacakları mesleki unvanları değiştirildi. Bu değişiklikten sonra sağlık meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci önceden hemşire olurken, şimdi hemşire yardımcısı oluyor. Acil tıp teknisyenliği, anestezi, ortopedi, diş protez, tıbbi sekreterlik gibi bölümler ise sağlık bakım teknisyenliği olarak güncellendi. Bu uygulamayla birlikte sağlık meslek lisesi öğrencileri invaziv işlem yapamıyor. Yani önceden sağlık personeli gözetiminde yapmış oldukları uygulamaları artık yapamıyorlar. Bununla birlikte öğrenciler hem mesleki güvensizlik yaşıyorlar hem de gelecek kaygısı taşıyor.

    BU NE ÇELİŞKİ?

    Mezun oldukları zaman hasta bakıcısı gibi çalışmak istemiyorlar. Oysa ki sağlık meslek lisesi öğrencilerine meslek yüksek okullarına ve fakültelere direkt geçiş hakkı tanınmalı. Şu an meslek lisesinden sonra öğrenciler üniversiteye gitmek için sınavdan çok yüksek puanlar almak zorunda. Yüksek puan alamayan öğrenci ya üniversiteye gidemiyor ya da ücret karşılığında özel üniversitelerde okumaya mecbur bırakılıyor. Lise öğrenimi boyunca oldukça yetersiz alınan derslerden sınava girilmesi ve sayısal alandan tercih yapılması da bir soru işaretini doğuruyor. Öğrenciye lisede yoğun olarak meslek dersi öğretiliyor, fakat üniversite sınavında sayısal derslerden sorumlu tutuluyor. Bu ne çelişki?

    Bu tabloya eklenen yemek sorunu sağlık melsek lisesi öğrencilerinin ızdırabı olmuş durumda. Öğle arası bir saat yemek molası vermesi gerekirken zamanlı zamansız yemek yemeye çalışan öğrenci arkadaşlarımızı görüyoruz etrafımızda. Bazı öğrenciler 5 lira karşılığında yemekhanede yemek yerken, bazıları  abur cuburla, fast foodla öğününü geçiştirmeye çalışıyor. Bazıları ise evlerinden getirmiş oldukları kumanyaları yiyebilmek için alan bulmaya çalışıyor. Çünkü hastanede onlara yemek yemeleri için ayrılan bir alan yok.

    STAJ ÜCRETİNİ YEMEĞE VERİYORUZ!

    Bu konuyla ilgili stajyer kardeşlerimizle epeyi sohbet ediyoruz. Şimdi size bu sohbetlerde söylediklerini aktaracağım:

    - Yemek aramız bir saat olduğu halde yarım saat kullanabiliyorduk. Yemekhanede bize karşı bir ayrımcılık yapıldığını zaten düşünüyorduk. Porsiyonlarımız sağlık personeline verilen yemeğe oranla daha az oluyordu. 2 aydır yemek hakkımızın tamamen kalkmasıyla 5 lira ücret karşılığında yemek yemeye başladık. Ama porsiyonlarımız yine az veriliyor. Bazen evden getiriyoruz bazen de dışarıdan yemek zorunda kalıyoruz. Buna da paramız yetmiyor. Zaten eksik ve geç aldığımız staj ücretini yemeğe vermek zorunda kalıyoruz. Yemek sorunu tek sorunumuz da değil bizim. Uygulamada, invaziv işlemde yapmamız yasak. Giyinme odamız çok dar ve havasız, ortalama 35 kişi aynı alanı kullanıyoruz. Biz öğrenmek istiyoruz, çünkü mezun olunca ne yapacağız diye düşünüyoruz. Mezun olduğumuz zaman hasta bakıcısı olarak çalışmak istemiyoruz.

    - Hastanede yapılan yemekler stajyer sayıları göz önünde bulundurarak yapılıyor. Çünkü bizim yemeği ücret karşılığında yiyeceğimiz varsayılıyor. Biz o yemeği alamadığımızda yemek çöpe gidiyor. Yemeği çöpe atacaklarına bize versinler daha iyi. Ayrıca yemeğe 12.45’te çıkmamız söyleniyor. Yemekhane çok kalabalık oluyormuş. Doktor ve hemşireler yemek yedikten sonra gitmemiz isteniyor. Bir de ücret alınıyor. Bazen evden getiriyoruz yemeğimizi ama yemeğimizi yiyebileceğimiz bir yer yok. Havalar sıcakken parkta yiyorduk, şimdi havalar soğudu kendimize yer arayıp duruyoruz yemek yemek için. Uygulama yapamamamız bizim açımızdan büyük bir sıkıntı. Sedye örtüsü yapmak bizim işimiz olmamalı. Uygulama öğrenemiyoruz. Bunların çözülmesini istiyoruz. İnternet üzerinden yemek için yapılan imza kampanyasına katıldık fakat bu yeterli olmadı. Başka şeylerde yapmak gerekiyor.

    HASTANE ÇALIŞANLARI TEPKİLİ

    Evet bu uygulamaya stajyer kardeşlerimiz kadar hastane çalışanı arkadaşlarımız da tepkili. Şimdi onların tepkilerini size aktarıyorum:

    - Sabah karanlıkta yola çıkan öğrenci saat 08.00’da staj başı yapıyor. Sanmam ki evlerinde kahvaltı yapmış olsunlar. Sabah kahvaltısına ayrı bütçe, öğle yemeğine ayrı bütçe ayırmak durumundalar. Ortalama öğrenci harçlığının buna yetmesi mümkün değil. Mesai bitimine kadar ayakta kalarak hastanenin tüm angarya işlerini yapan stajyerlerin yemek yeme hakkı olmalı!

    - Doktorlar, hemşireler ve hastane personellerinin çoğu yemekler iyi olmadığı için dışarıdan yemek yiyor. Hastane yemeği çalışanların sağlığını bozuyor. Çoğu yemek çöpe gidiyor. Bu yemek için bir de öğrencilerden para isteniyor. Krizin bedelini öğrenciler mi çekecek?

    - Öğrenci arkadaşlarımıza ücretsiz yemek en doğal hakları olmalı. Burada çalışıp ücretle yemek yemelerini ayrımcılık olarak görüyorum.

    - Öğrenciler hastane yemeğini yiyebilmeli. Üç kuruş staj parasını da yemeğe veriyorlar. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum.

    Evet sağlık emekçilerinin geleceğinin böylesine cendereye alınması kabul edilir bir durum değil. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak sağlık sisteminin çöküşünü yaşıyoruz. Sağlık emekçilerinin taleplerinin göstermelik vaatlerle karşılanmadığını görüyoruz. Geleceğin sağlık emekçisi olacak stajyer arkadaşlarımızın hijyenik koşullarda çalışma, sağlıklı ücretsiz yemek hakkı için mücadelemiz devam edecek. Krizin faturasını krizini yaratanlar ödemeli. Krizin faturası öğrencilere, emekçilere kesiliyor. Birlikte kesintisiz bir şekilde mücadele ederek bu sürecin üstesinden gelebileceğimizi inanıyorum. Önümüzdeki bu zorlu mücadele yolunu birlikte dayanışmayla büyüterek yürüyeceğiz.

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