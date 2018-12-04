Suriye konulu dÃ¶rtlÃ¼ zirvenin ikincisi yapÄ±lacak

Merkel, Putin, ErdoÄŸan ve Macron Ä°stanbul'da Suriye gündemiyle bir araya gelmiÅŸti. | FotoÄŸraf: Kremlin / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± UÅŸakov: Putin, ErdoÄŸan, Merkel ve Macron'un katÄ±lÄ±mÄ±yla yeni bir forum dÃ¼zenlenebileceÄŸi konusunda anlaÅŸtÄ±k

Kremlin DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸmanÄ± Yuriy UÅŸakov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

UÅŸakov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ErdoÄŸan ve Merkel ile gerektiÄŸinde Putin, ErdoÄŸan, Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un katÄ±lÄ±mÄ±yla yeni bir forum düzenlenebileceÄŸi konusunda anlaÅŸtÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

Suriye konulu dörtlü zirve toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilki, Türkiye'nin ev sahipliÄŸinde Putin, Macron ve Merkel'in katÄ±lÄ±mÄ±yla 27 Ekim'de Ä°stanbul'da Vahdettin KöÅŸkü'nde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 18:30

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