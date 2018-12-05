ODTÜ'lüler: İrem'in ölümü önlenebilirdi

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ’de İrem Kütük’ün ölümünün ardından tartışmalar devam ediyor. ODTÜ öğrenci toplulukları, benzer olaylara karşı gerekli önlemler alınmasını isterken, çözüm önerilerinde de bulunuyor. Öğrenciler, bu ölümün önlenebilir olduğunu görmenin acıyı daha da körüklediğini söylüyor.

ODTÜ Psikoloji Bölümü Son Sınıf Öğrencisi İrem Kütük’ün ölümü, alınması gereken önlemleri de gündeme getirdi. Gazetemize konuşan ODTÜ öğrenci toplulukları ihmallerin giderilmesi için alınacak önlemlere dikkat çekti. ODTÜ Mimarlık Topluluğu üyelerinden Cansu, Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencileri olarak bir iletişim ağı oluşturduklarını ve orada somut olarak ne yapılabileceğini konuştuklarını söyledi. Aynı zamanda Mimarlık Fakültesi olarak arkadaşlarını unutturmamak adına görsel bir iş ortaya çıkarmak istediklerini belirten Cansu, gündeme gelen ihmaller nedeniyle kazaların tekrarlanabileceği kaygısı taşıdıklarını ifade etti. Topluluk üyelerinden Beyza ise kamyonetin öğrencilerin yoğun olduğu bir zamanda ve sık kullanılan bir kapıdan içeri girmesinin ODTÜ yönetiminin bir ihmali olduğunu dile getirdi.

TACİZ VE ŞİDDETTE DE ALINMAYAN ÖNLEMLER

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu üyeleri ise “Bunu kaza olarak görmüyoruz, bu önlenebilir bir kayıptı” dediler. Kampüs trafiğinin, her yerde devam eden inşaat çalışmalarının ve ODTÜ’nün kurumsal işleyişindeki denetimsizliğin tehlike yarattığını belirten öğrenciler, daha önce de birçok canın zarar gördüğünü ifade ettiler. Birçok konuda olduğu gibi bu olayda da bilgilendirilmeyerek sürecin dışında bırakıldıklarını söyleyen öğrenciler, “Artık şeffaf bir işleyişin olmasını, öğrencilerin, çalışanların, kampüste yasayan herkesin ihtiyaçlarının gözetildiği ve karar alma süreçlerine bizim de dahil edildiğimiz bir üniversite istiyoruz” dediler. Topluluk çalışmaları içerisinde bulunan taciz ve şiddetin önlenmesi konularında da en büyük sorunun ihtiyaçların karşılanmaması ve öğrencilerin süreçlere dahil edilmemesi olduğunu vurgulayan öğrenciler, bu eksik ve ihmallerden kaynaklı da zarar gören insanlar olduğunun altını çizdiler. ODTÜ Psikoloji Topluluğu üyeleri ise son zamanlarda yaşanan ani kayıpların herkesi kötü etkilediğini söylediler. Bu ölümün önlenebilir olduğunu görmenin acıyı daha da körüklediğini belirten öğrenciler, “Her şeyden öte İrem bu hayata bağlı bir candı. Şu noktadan sonra hiçbir şey İrem’i geri getirmeyecek ama istiyoruz ki bir şeyler adaleti ve güvenliği getirsin. Artık benzer olayların yaşanmasını istemiyoruz” dediler.

ODTÜ Yapı Topluluğu üyeleri de aslında sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye’deki denetimsizlikten okullarının nasibini aldığını söylediler. Şoförün kamyonetinin arka kapağının açık olduğunu görmeden metrelerce ilerlemesi ve sağlık merkezinde kırmızı şeritli değil de yalnızca mavi şeritli ambulans olmasının İrem’in hayatını kaybetmesine yol açtığını belirten öğrenciler, okulun fiziki şartlarının yayalarının can güvenliği konusunda oldukça yetersiz kaldığını vurguladılar. A4 yolunda yaya yolunun bulunmaması ve kaldırımın yetersiz olmasının bunların az bir kısmı olduğunu ifade eden öğrenciler, bu konuda okulda araç kullanan tüm bileşenlerin bilinçlendirilmesi, A4 yoluna paralel güvenli bir yaya yolunun yapılması ve bu yola hız azaltıcı şerit veya tırtıklı asfalt uygulaması gibi fiziki iyileştirmelerin yapılması gerektiğini söylediler.