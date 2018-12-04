Tokat'ta inÅŸattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Tokat'ta bir inÅŸaatÄ±n 10. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 26 yaÅŸÄ±ndaki Afganistan uyruklu iÅŸÃ§i Ferdi Feragettin, yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±.

Tokat'ta, inÅŸattan düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AlÄ±nan bilgiye göre, YazÄ±cÄ±oÄŸlu Mahallesi AkÅŸemsettin Caddesi'nde bulunan bir inÅŸaatÄ±n 10. katÄ±nda makara sistemi ile yukarÄ±ya malzeme çÄ±kartan Afganistan uyruklu Ferdi Feragettin (26), dengesini kaybederek düÅŸtü. Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Feragettin, yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±.

Feragettin'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Tokat/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 18:15

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