Elsel ArmatÃ¼râ€™de sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±: 9 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Kartal’da bulunan Elsel Armatür fabrikasÄ±nda Türk Metal SendikasÄ±’na üye olan 9 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçiler; fabrika önünde eylem düzenledi. Eyleme Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu Kipsan, Siemens ve Arçelik’ten de çok sayÄ±da iÅŸçi katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸçilerin alkÄ±ÅŸ ve Ä±slÄ±klarla protestolarÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi eylemde sÄ±k sÄ±k ‘Sendika haktÄ±r, iÅŸten atma suçtur’, ‘Direne direne kazanacaÄŸÄ±z’, ‘Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok’, ‘Elsel iÅŸçisi direniÅŸin simgesi’, ‘Elsel ÅŸaÅŸÄ±rma sabrÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±rma’, ‘Susma sustukça sÄ±ra sana gelecek’ sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 17:55

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