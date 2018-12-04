Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n cezasÄ± onaylandÄ±, AÄ°HM kararÄ± boÅŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n cezasÄ± onaylandÄ±. Bu durumda AÄ°HMâ€™in tahliye yÃ¶nÃ¼nde verdiÄŸi karar uygulanamayacak.

HDP’nin önceki dönem EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezasÄ± onaylandÄ±. Bu durumda AÄ°HM’in tahliye yönünde verdiÄŸi karar uygulanamayacak.

Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder hakkÄ±nda 'terör örgütü propagandasÄ± yapmak'tan verilen hapis cezalarÄ± onaylandÄ±. Kararla birlikte DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verilen AÄ°HM kararÄ± da hükümsüz kaldÄ±.

DemirtaÅŸ'Ä±n avukatlarÄ±ndan Ramazan Demir sosyala medyadan kararÄ± paylaÅŸarak "Beklenen hamle geldi. Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyalarÄ± AÄ°HM kararÄ±ndan sonra ‘normal olmayan’ bir hÄ±zda inceleme ile öne alÄ±nÄ±p karar verildi. DemirtaÅŸ artÄ±k hükümlü olduÄŸu için AÄ°HM kararÄ± boÅŸa düÅŸtü" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Beklenen hamle geldi. Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyalarÄ± AÄ°HM kararÄ±ndan sonra ‘normal olmayan’ bir hÄ±zda inceleme ile öne alÄ±nÄ±p karar verildi. DemirtaÅŸ artÄ±k hükümlü olduÄŸu için AÄ°HM kararÄ± boÅŸa düÅŸtü pic.twitter.com/AONAhkTPuS — Ramazan Demir (@ramazandmr) 4 AralÄ±k 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 17:31

www.evrensel.net