NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± sona erdi

NATO Ã¼yeleri BrÃ¼ksel'de bir araya geldi. GÃ¼ndem; Rusya-Ukrayna krizi ve Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ± ve Afganistan oldu.

NATO üyesi ülkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda Azak Denizi'ndeki krizi ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ± (INF) konularÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere iki günlük toplantÄ± kapsamÄ±nda Brüksel'de bir araya geldi. Müttefikler, ilk oturumda Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki krizi ele aldÄ±. Bugünkü oturumdaysa ise NATO Afganistan'daki "KararlÄ± Destek Misyonu" hakkÄ±nda deÄŸerlendirme yapmak üzere toplandÄ±.

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de 2 gün süren NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan'Ä±n uzun vadeli güvenlik ve istikrarÄ±na tam destek verdiÄŸini teyit ettiÄŸini söyledi.

Afganistan'da gelecek yÄ±l düzenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine dikkat çeken Stoltenberg, "Taliban artÄ±k savaÅŸmanÄ±n bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sadece daha fazla acÄ±ya neden olduÄŸunu görmeli. Müzakere masasÄ±na oturmalÄ±" dedi. Stoltenberg, NATO'nun 70'inci yÄ±l dönümünü kutlamak için dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Nisan 2019'da Washington'da toplanacaÄŸÄ±nÄ± da duyurdu.

RUSYA-UKRAYNA KRÄ°ZÄ°

NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n dünkü oturumunun ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Stoltenberg, "Rusya, KÄ±rÄ±m'Ä± ve Kerç BoÄŸazÄ±'nda inÅŸa ettiÄŸi köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" demiÅŸ ve Rusya'ya acilen gemi ve denizcileri serbest bÄ±rakmasÄ± ve seyrüsefer serbestisini saÄŸlamasÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± yinelemiÅŸti.

Rusya'nÄ±n Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Stoltenberg, "Rusya iki bölgeyi de tanÄ±mayÄ± sonlandÄ±rmalÄ± ve Gürcistan'daki askeri güçlerini geri çekmeli" ifadelerini kullandÄ±. Stoltenberg, "NATO'nun Karadeniz'de güçlü bir varlÄ±ÄŸÄ± var. Bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gözden geçirmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸmuÅŸtu.

ABD'DEN RUSYA'YA 60 GÜNLÜK SÜRE

Öte yandan NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ilk gün oturumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen ABD .... Pompeo, Rusya'ya INF AnlaÅŸmasÄ±'ndan doÄŸan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Pompeo Rusya'nÄ±n INF'den doÄŸan yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸini dile getirerek, buna karÅŸÄ± durulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Moskova yönetiminin çok sayÄ±da orta-menzilli "SSC-8 füzesi" geliÅŸtirdiÄŸini ve INF anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirten Pompeo, "Rusya, silahlarÄ±n denetlenmesi yükümlülüÄŸü konusunda hile yapÄ±yor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doÄŸrudan tehdit" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Rusya'nÄ±n adÄ±mlarÄ± ABD'nin ve müttefiklerin güvenliÄŸini ciddi biçimde tehlikeye atmaktadÄ±r. Rusya'nÄ±n ihlalleri dolayÄ±sÄ±yla ABD için anlaÅŸmada kalmanÄ±n bir anlamÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Pompeo, Rusya'nÄ±n INF anlaÅŸmasÄ±na uymak için 60 günü bulunduÄŸu uyarÄ±sÄ± yaparak, NATO müttefiklerinin tamamÄ±nÄ±n bu konuda birlik içinde olduÄŸunu ifade etti.

Bu 60 gün içinde ABD'nin anlaÅŸma kapsamÄ±nda hiçbir füze sistemi üretmeyeceÄŸini, test etmeyeceÄŸini ve konuÅŸlandÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Pompeo, anlaÅŸmadan ayrÄ±lmak için 6 aylÄ±k ihtar süresinin 60 gün sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Pompeo, "Rusya'nÄ±n fikir deÄŸiÅŸtirip füze sistemini imha etmesini memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z. 60 gün içinde bu ÅŸanslarÄ± var" diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, geçen ay yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, INF AnlaÅŸmasÄ±'ndan çekilme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Trump, Rusya'nÄ±n yÄ±llardÄ±r yasaklanan silahlarÄ± ürettiÄŸi ve bulundurduÄŸunu, böylece anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸini savunmuÅŸtu. Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Bolton, Moskova'ya giderek Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e ABD'nin anlaÅŸmadan çekilme kararÄ±nÄ± bizzat iletmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

NATO: INF ANLAÅžMASINI KORUMAK ARTIK RUSYA'YA DÜÅžÜYOR

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin bir açÄ±klama da NATO'dan geldi. NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan NATO üyesi 29 ülkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± "Rusya'yÄ± yeniden ve ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'na (INF) tam ve kanÄ±tlanabilir ÅŸekilde uymaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bu anlaÅŸmayÄ± korumak artÄ±k Rusya'ya düÅŸmektedir" dedi.

AçÄ±klamada, INF AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 30 yÄ±ldÄ±r NATO'nun güvenliÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi ve müttefiklerin, Rusya'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi yeni füze sistemiyle anlaÅŸmayÄ± ihlal ve Avro-Atlantik bölgesinin güvenliÄŸini tehdit ettiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AçÄ±klamada ABD'nin, Rusya'nÄ±n INF AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸi yönündeki iddialarÄ± desteklendi. Müttefiklerin, Rusya'ya endiÅŸelerini birçok kez dile getirdiÄŸi ancak Moskova yönetiminin bu endiÅŸelere "inkar ve gizleme" politikasÄ±yla cevap verdiÄŸi ileri sürüldü.

AçÄ±klamada, Rusya'nÄ±n orta menzilli füzelerinin yakÄ±ndan takip edileceÄŸi belirtilirken, "Rusya'yÄ± yeniden ve ivedilikle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'na tam ve kanÄ±tlanabilir ÅŸekilde uymaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bu anlaÅŸmayÄ± korumak artÄ±k Rusya'ya düÅŸmektedir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ABD'nin INF AnlaÅŸmasÄ±'na "tam olarak uyduÄŸu", Rusya'nÄ±n anlaÅŸmayÄ± ihlal etmesinin "sürdürülebilir" bir durum olmadÄ±ÄŸÄ± ifadeleri yer aldÄ±.

RUSYA: ABD, INF ANLAÅžMASINA UYDUÄžUMUZU BÄ°LÄ°YOR

ABD ve NATO'nun açÄ±klamalarÄ±na Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yanÄ±t geldi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’nun açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nÄ±n Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zaharova, "Rusya, anlaÅŸmadaki hükümlere sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uyuyor ve Amerikan tarafÄ± bunu biliyor" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 17:05

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