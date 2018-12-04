NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Rusya-Ukrayna gerilimi gÃ¼ndemiyle toplandÄ±

NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya geldi. GÃ¼ndem; Rusya-Ukrayna krizi ve Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±

NATO üyesi ülkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ukrayna ile Rusya arasÄ±nda Azak Denizi'ndeki krizi ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ± (INF) konularÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere iki günlük toplantÄ± kapsamÄ±nda Brüksel'de bir araya geldi.

Müttefikler, ilk oturumda Ukrayna ile Rusya arasÄ±ndaki krizi ele alacak. Oturuma Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavel Klimkin ve Gürcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Davit Zalkaliani de katÄ±lacak.

AçÄ±lÄ±ÅŸ oturumunda konuÅŸan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'ya ait savaÅŸ gemileriyle Ukrayna'ya ait savaÅŸ gemileri arasÄ±nda KÄ±rÄ±m açÄ±klarÄ±ndaki Azak Denizi'nde yaÅŸanan gerginlik'te Ukrayna'nÄ±n yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± yineledi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Stoltenberg, Azak Denizi'ndeki krize iliÅŸkin "Rusya'ya seyrüsefer serbestisine saygÄ± duymasÄ± ve Ukrayna'ya ait denizcileri ve gemileri en kÄ±sa sürede serbest bÄ±rakmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" diye konuÅŸtu.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nÄ±n ve Gürcistan'Ä±n egemenliÄŸine ve toprak bütünlüÄŸüne tam destek verdiÄŸini söyledi.

Ä°ki gün sürecek toplantÄ±nÄ±n diÄŸer gündem maddeleri arasÄ±nda Orta DoÄŸu ve Kuzey Afrika'daki geliÅŸmeler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ± (INF) bulunuyor.

ToplantÄ±, yarÄ±n Afganistan'daki "KararlÄ± Destek Misyonu"na iliÅŸkin bir deÄŸerlendirmenin ardÄ±ndan son bulacak.

ToplantÄ±da Türkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu temsil ediyor. ÇavuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ± kapsamÄ±nda bazÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla ikili görüÅŸmeler yapmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

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