SÄ±la GenÃ§oÄŸlu ve Ahmet Kural soruÅŸturmasÄ±nda yeni geliÅŸme

Ahmet Kural'Ä±n SÄ±la GenÃ§oÄŸlu'ya ÅŸiddet uygulamasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. BilirkiÅŸi raporu yeni delil sayÄ±ldÄ±.

Oyuncu Ahmet Kural'Ä±n SÄ±la GençoÄŸlu'ya ÅŸiddet uygulamasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°kili arasÄ±ndaki kavganÄ±n yan binadan duyulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporu yeni delil sayÄ±ldÄ±.

DHA'dan Özden Atik'in haberine göre, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸmayan taraflar arasÄ±ndaki yeni görüntülerini ve bilirkiÅŸi raporunu dikkate alarak soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderdi.

SÄ±la GençoÄŸlu, Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosu'na göndermiÅŸti. UzlaÅŸÄ±p uzlaÅŸmadÄ±klarÄ± sorulan taraflardan SÄ±la GençoÄŸlu götürülen uzlaÅŸma teklifini reddetti. Böylece taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸtÄ±.

Ahmet Kural'Ä±n avukatÄ±, tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz gün ekranlara yansÄ±yan SÄ±la'nÄ±n görüntüleri ve ikili arasÄ±ndaki kavganÄ±n yan binadan duyulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilirkiÅŸi raporunu UzlaÅŸatÄ±rma Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sundu. BunlarÄ± yeni delil sayan savcÄ±lÄ±k da, soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi talebiyle dosyayÄ± yeniden Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yolladÄ±. (HABERMERKEZÄ°)

SÄ±la GenÃ§oÄŸlu, Ahmet Kural ile uzlaÅŸmayÄ± reddetti

SÄ±laâ€™nÄ±n baÅŸvurduÄŸu 6284 sayÄ±lÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesini YasasÄ± nedir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 17:13

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