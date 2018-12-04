YÃ–Kâ€™Ã¼n verdiÄŸi cezalar mahkemeden dÃ¶ndÃ¼

Dicle Ãœniversitesi Hastanesinde aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanÂ 7 saÄŸlÄ±k personeli aÃ§tÄ±klarÄ± davayÄ± kazandÄ±.Â

Dicle Üniversitesi Hastanesinde çalÄ±ÅŸan 7 saÄŸlÄ±k personeli, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle haklarÄ±nda idari soruÅŸturma baÅŸlatan hastane yönetimi tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yine DiyarbakÄ±r AÄŸÄ±r Ceza Mahkemeleri’nde ‘örgüt propagandasÄ± yapmak’ iddiasÄ±yla haklarÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± davalar açÄ±lan saÄŸlÄ±k görevlilerinden 3’ü bu davalardan beraat ederek iÅŸlerine geri döndü.

Ancak hastane yönetiminin yürüttüÄŸü idari soruÅŸturma dosyasÄ±, Yüksek ÖÄŸrenim Kuruluna (YÖK) gönderildi. Dosya, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu uzmanÄ± ve Dicle Üniversitesi Ä°lahiyat Fakültesi ÖÄŸretim Görevlisi Nihat HatipoÄŸlu’nun da üyesi olduÄŸu YÖK Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

BERAAT KARARINA RAÄžMEN

Disiplin Kurulu, AralÄ±k 2017’de yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da saÄŸlÄ±k emekçilerine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± verdi. 20 üyeden 15’inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve birinin karÅŸÄ± oy kullandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da saÄŸlÄ±k emekçilerine, yargÄ±landÄ±klarÄ± davalarda beraat kararlarÄ± almalarÄ±na raÄŸmen 2547 sayÄ±lÄ± kanunun 53/b-a maddesi uyarÄ±nca “kamu görevinden çÄ±karma cezasÄ±” verildi. Verilen bu cezaya yapÄ±lan itirazlar ise reddedildi.

Ä°DARE MAHKEMESÄ° HAKSIZ BULDU

YÖK Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan görevlerinden alÄ±nan saÄŸlÄ±kçÄ±lar, konuyu ayrÄ± ayrÄ± DiyarbakÄ±r Ä°dare Mahkemesi’ne taÅŸÄ±dÄ±. Ä°dare Mahkemesi, baÅŸvurulardan üçüne dair verdiÄŸi kararlarda hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle YÖK Disiplin Kurulu kararÄ±nÄ±n “yürütmesinin durdurulmasÄ±na” hükmetti. Mahkeme kararlarÄ±nda 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanunu’nun 53/c maddesinde, disiplin cezalarÄ±nÄ± gerektiren fiil ve hallerin iÅŸlenildiÄŸi tarihten itibaren 2 yÄ±l içinde ceza verilmediÄŸi takdirde disiplin cezasÄ± verme yetkisinin zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir ÅŸekilde düzenlediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Bu kararla birlikte 3 saÄŸlÄ±k personeli görevlerine dönerken, diÄŸer 4 personelin Ä°dare Mahkemesi’nde açtÄ±klarÄ± davalar ise sürüyor. (DiyarbakÄ±r/MA)

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