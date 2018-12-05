    • 'Asgari ücret açlık sınırının üzerinde olsun ki biraz nefes alınsın'

    Antep’te işçiler, belirlenecek asgari ücrete dair taleplerini aktardı.

    05 Aralık 2018 04:43
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    Umut YEĞİN
    Deniz KAR
    Antep

    Antep’te işçilerle asgari ücreti ve beklentilerini konuştuk. İşçiler, yardımlara rağmen mevcut asgari ücret ile geçinemediklerini ve borçlarının olduğunu belirterek asgari ücret için “Açlık sınırının üzerinde olsun ki biraz nefes alınsın” diyor.

    Cengiz Topel işçi servisleri durağında ilk olarak konuştuğumuz Naci Uçar, “Asgari ücretin en az 2 bin 200 lira olması gerekiyor. Bu da yetmez ama iyi kötü idare eder işte” diyor. Asgari ücret tespit komisyonunda işçilerin temsil edilemediğini söyleyen Uçar, “Bugüne kadar beklentim olmadı. Bundan sonra da beklentim yok aslında. Bizi temsil edeceklerini zannetmiyorum” diye konuşuyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMASIN’

    Araya giren Hüseyin ise gıda iş kolunda çalışıyor ve asgari ücretin en az 2 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyor. Fazla bir rakam talep etmediklerini ancak bunu dahi vermeyeceklerini düşünen Hüseyin, “Aslında en önemlisi asgari ücretliden vergi alınmasın. Fabrikada bizim gibi düşünenler var aslında ama korkuyorlar dile getirmeye. Korkuya rağmen iktidara oy verenler şimdi ekonominin durumundan dolayı artık oy vermeyeceklerini söylüyorlar” diyor.

    ‘EN AZ 2 BİN OLMALI’

    Kadir ise tekstil iş kolunda çalışıyor. “Asgari ücretin en az 2 binin üzerinde olması gerekiyor. Açlık sınırının üzerinde olmalı ki biraz nefes alınsın. Her şeye zam geldi. En az 2 binin üzerinde olmasını bütün işçiler temenni ediyor zaten. Asgari ücretle çalışan biri, evinin de kiralık olduğunu düşünün, kesinlikle yetmiyor bugün. Aslına bakarsanız 2 bin lira da yetmez ama ne yapalım” diyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘YARDIMLARA RAĞMEN GEÇİNEMİYORUM’

    Ardından karşı kaldırımda bekleyen iki işçinin yanına gidiyoruz. Önce konuşmak istemeseler de, “Asgari ücret ne kadar olmalı?” diye sorunca başlıyorlar anlatmaya. Ev sahibi olduğunu ve kira vermediğini özellikle vurgulayan işçilerden biri, “Benim ev kiram yok. Oduna, kömüre, erzaka para vermiyorum. Akrabalarımdan geliyor. Yine de geçinemiyorum. İki çocuğum var ve sadece birinin sene başında kırtasiye gideri aylık 240 lira tuttu. Bunun kıyafetidir, eşofmanıdır derken bir sürü masraf” diye sıralıyor sorunlarını.

    ‘ÜZERİMDE RESMİ KIYAFET VAR, O YÜZDEN BİR ŞEY DİYEMEM’

    Durakta bulunan iki temizlik işçisi de asgari ücretin yetmediğini söylüyor. Asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini söyleyen temizlik işçilerinden Zeki, “Ben 500 lira kira veriyorum’’ diyor. Asgari Ücret Belirleme Komisyonuna işçilerin taleplerinin yansımasının zor olduğunu söyleyen Zeki “İşçilerin taleplerini kim yansıtacak ki? Yansıtacak biri var mı, ben göremiyorum. Ama Ak Parti yapar. Ak Parti her şeyde başarılıdır. Ak Parti olduğu sürece her şey başarılıdır’’ diyor. "Peki aldığın maaşla geçinebiliyor musun?” sorumuza ise “1600 lira maaş alıyorum, dört çocuğum var, geçinemiyorum” diye cevap veriyor. “Bunun sorumlusu kim?” diye sorduğumuzda ise “Üzerimde resmi kıyafet var, o yüzden bir şey diyemem” karşılığını veriyor.

    Fotoğraf: Evrensel

    İŞÇİLERİN ÇOĞU BORÇLU

    On Dokuz yıldır aynı fabrikada çalıştığını belirten işçi, “İlk defa durumumuzun bu kadar kötü olduğunu gördüm. İşçilerin çoğu aynı durumda, geçinemiyor. Çoğu ek hesaptan ya da krediden yararlanmasına rağmen ay sonunu getiremiyor” diyor. Kriz yok söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten işçi, “Erdoğan göz boyamaktan başka bir şey yapmıyor ki. ‘Kriz yok’ diyor, ‘Sorun yok’ diyor ama hiç bu kadar sorunlu olmamıştık. Eskiden yine ayda bir zeytin, tavuk gibi gıda yardımları yapılırdı fabrikadan. Şimdi onlar da yok artık” diyor.

    ‘HİÇ BU KADAR ZOR GÜNLER YAŞAMAMIŞTIK’

    Diğer işçi ise araya girerek tekstil iş kolunda olduğunu ve 10 yıldır Gürteks isimli fabrikada çalıştığını söylüyor. Geçirdiği 10 yılı göz önünde bulundurarak bugünkü kadar zor günler yaşamadığını dile getiriyor. Asgari ücretin 2 bin 400 lira olması gerektiğini söyledikten sonra “O da yetmez, elektrik faturası 260 lira geldi. 12'nci aya kadar bir daha zam gelmeyecekmiş, zaten yapacaklarını yaptılar. Cumhurbaşkanı da kendi maaşına bilmem kaç milyar zam yapıyor’’ diyor. "Sizce asgari ücret ne kadar olur?" diye sorduğumuzda ise “2 bin lirayı geçmez bence. Zaten işverenler durmadan işçi çıkarıyorlar. ‘Enflasyona karşı mücadele’ dediler ama enflasyon düşse bile yapılan zamlar duruyor. Her şeye yüzde yüz zam geldi. Öncü Salça, Antep’te üretilen bir salça markası. Ulaşım masrafı da yok. Geçen sene 45 lira olan salçayı bu sene 90-100 liraya satıyor. ‘Marketleri teftiş’ ediyoruz diye suçu da başkasına atıyorlar” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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