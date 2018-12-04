Endonezya'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 31 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Endonezyaâ€™nÄ±n Papua eyaletinde silahlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± grubun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da kÃ¶prÃ¼ inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 31 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Endonezya’nÄ±n batÄ±sÄ±nda yer alan Papua eyaletinde silahlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ± grubun düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da köprü inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 31 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, pazar günü eyaletin Nduga bölgesinde daÄŸlÄ±k alanda yapÄ±mÄ± devam eden köprü inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 31 iÅŸçi, kendilerini BatÄ± Papua Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (TPNPB) olarak adlandÄ±ran silahlÄ± ayrÄ±lÄ±kçÄ± grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

Ä°lk saldÄ±rÄ±da 24 iÅŸçinin öldüÄŸü ifade edilirken, olay yerinden kaçarak bölgedeki bir parlamento üyesinin evine sÄ±ÄŸÄ±nan 8 iÅŸçiden 7’sinin de önceki günde eve baskÄ±n düzenleyen silahlÄ± grubun saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

Bu arada haberde, evdeki iÅŸçilerden birinin kaçmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± ancak kendisine henüz ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. Endonezya topraklarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1963’e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrÄ±lÄ±kçÄ± silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± faaliyetler yürütülüyor. (CakartaAA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 17:04

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