Elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n direklere monte edilmesi Meclis gÃ¼ndeminde

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Abdullah KoÃ§, Patnos'ta elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± direklere monte etmesini Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Abdullah Koç, Patnos’ta EDAÅž çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n güvenlik güçleri ile birlikte evlere baskÄ±n yaparak, elektrik sayaçlarÄ±nÄ± direklere monte etmesini Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

AÄŸrÄ±’nÄ±n Patnos ve ilçeye baÄŸlÄ± 7 köyde EDAÅž ekipleri ve güvenlik kuvvetlerince mahallelere baskÄ±n düzenlendiÄŸini ve söz konusu baskÄ±nda kobra, kirpi gibi zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Koç, “Adeta savaÅŸ havasÄ± yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. YapÄ±lan baskÄ±nlarla konutlarda bulunan elektrik sayaçlarÄ±nÄ±n elektrik direklerine monte edildiÄŸini söyleyen Koç, elektrik borcu olan çok sayÄ±da konutun elektriÄŸinin kesildiÄŸini de belirtti.

‘BU AYIÅžTIRICI DURUM ORTAYA ÇIKARMIYOR MU?’

Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n çok kötü olduÄŸu ilçede halka yönelik bu uygulamayÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez’e soran Koç, ÅŸu sorularÄ± yöneltti: “Ülkede gerçekleÅŸen kayÄ±p-kaçak elektrik verilerinin illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± gösteren bir harita mevcut mudur? AÄŸrÄ± ili kaçÄ±ncÄ± sÄ±radadÄ±r? Ülkede kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen enerji kullanÄ±mÄ± kaçtÄ±r? Bu oran AÄŸrÄ± ilinde kaçtÄ±r? AÄŸrÄ±-Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarÄ±nÄ±n elektrik direklerine monte edilmesi uygulamasÄ± ülkenin diÄŸer illerinde pratiÄŸe geçirmeyi düÅŸünüyor musunuz? BazÄ± konutlarÄ±n elektrik sayaçlarÄ±nÄ±n elektrik direklerine monte edilmesi, bir kÄ±sÄ±m elektrik sayaçlarÄ±na dokunulmamasÄ± vatandaÅŸlar arasÄ±nda ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, rencide edici bir durum ortaya çÄ±kmasÄ±na sebep olmuyor mu?” (HABER MERKEZÄ°)

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