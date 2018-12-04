Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir envanterindeki kayÄ±p tablolarÄ±n davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi envanterindeki kayÄ±p tablolar yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. 6 bÃ¼rokrat gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma suÃ§lamasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na da giren Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin kayÄ±p tablolarÄ± ile ilgili açÄ±lan ceza davasÄ±nda aralarÄ±nda dönemin genel sekreter yardÄ±mcÄ±sÄ±, daire baÅŸkanÄ± ve ÅŸube müdürlerinin olduÄŸu 6 bürokrat hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Bürokratlar, görevi kötüye kullanma suçlamasÄ± ile yargÄ±lanÄ±yor.

Evrensel'in gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi envanterindeki kayÄ±p 33 tablo yargÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. AralarÄ±nda Aliye Berger, Bedri Rahmi EyüboÄŸlu, Åžeref BigalÄ±, Cavit Atmaca, Mustafa EsirkuÅŸ gibi dünyaca ünlü ressamlara ait koleksiyon 2008 yÄ±lÄ±nda imha kaydÄ± ile kayÄ±tlardan çÄ±karÄ±lÄ±rken tespit edilen tablolardan bazÄ±larÄ± belediyenin çeÅŸitli birimlerinde bulunurken bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise akÄ±beti ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Ä°ZMÄ°R BÜYÜKÅžEHÄ°R DE MÜDAHÄ°L OLDU

KayÄ±p tablolarla ilgili açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmaya suç duyurusunda bulunan stratejik planlama uzmanÄ± Ali RÄ±za Avcan, yargÄ±lanan 6 bürokrat ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi de davaya Avcan'Ä±n yanÄ±nda yer alarak müdahil oldu.

BÜYÜKÅžEHÄ°R: BULUNMAYAN 22 TABLONUN DEÄžERÄ° TAHSÄ°L EDÄ°LMELÄ°

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin dava dosyasÄ±na sunduÄŸu dilekçede 2008 yÄ±lÄ±nda tutulan imha tutanaÄŸÄ±ndaki tablo sayÄ±sÄ±nÄ±n 46 olduÄŸunun bilgisi verildi. BüyükÅŸehirin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± incelemeler sonucunda tablolarÄ±n 5 tanesinin baÅŸkanlÄ±k makamÄ±nda, 1 tanesinin BostanlÄ± Rekreasyon alanÄ±nda, 18 tanesinin ise Konak Belediyesi'ne ait GüzelyalÄ± Kültür Merkezi'nde bulunduÄŸu belirtildi. BüyükÅŸehir, 22 adet tablonun bulunumamasÄ± sebebiyle kamu zararÄ± oluÅŸturulduÄŸunu ifade ederek sorumlularÄ±ndan tahsil edilmesini istedi.

'HER TABLO SANAT ESERÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R' SAVUNMASI

YargÄ±lanan belediye bürokratlarÄ± yaptÄ±klarÄ± savunmalarÄ±nda kayÄ±tlarda tablolarÄ±n olduÄŸunu ancak sayÄ±m esnasÄ±nda depolarda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n öÄŸrendikten sonra soruÅŸturduklarÄ±nÄ± ancak bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. SorumluluÄŸu kendilerinden önceki yöneticilere atan bürokratlar tablolarÄ± bulamadÄ±klarÄ±nda 2008 yÄ±lÄ±nda kayÄ±ttan düÅŸtüklerini söylediler.

Ä°fade sÄ±rasÄ±nda dönemin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Tufan Eker'in kayÄ±ttan düÅŸme belgesinin dikkatli bir ÅŸekilde imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Eker'in 'Her tablo sanat eseri deÄŸildir' sözleri ise dikkat çekti.

DOSYA BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°YE YOLLANDI

Åžikayetçi Ali RÄ±za Avcan, dosyanÄ±n bilirkiÅŸiye gönderilmesini istedi. Mahkeme, dosyanÄ±n idari yapÄ± konusunda uzman hukukçuya ve sanat tarihi uzmanÄ±ndan oluÅŸan bilirkiÅŸilere gönderilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 11 Nisan 2019'a erteledi.

Bürokratlar, 5237 SayÄ±lÄ± Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma iddiasÄ±yla altÄ± aydan iki yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor.

OLAYIN GELÄ°ÅžÄ°MÄ°

Resim koleksiyonunun yÄ±llardÄ±r izini süren stratejik planlama uzmanÄ± Ali RÄ±za Avcan, bir sonuca ulaÅŸamayÄ±nca savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu ve konuyu SayÄ±ÅŸtay'a taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Suç duyurusu sonrasÄ±nda dosyayÄ± inceleyen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Turan GüzeloÄŸlu iddianame hazÄ±rladÄ±. HazÄ±rlanan iddianame ise mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi.

Dava açÄ±lanlar arasÄ±nda dönemin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Tufan Eker, Kültür ve Sosyal Ä°ÅŸler Daire BaÅŸkanÄ± Muzaffer KapÄ±, Kütüphaneler ve Müzeler Åžube Müdürü Veysel ÇÄ±ldÄ±r, Kütüphaneler ve Müze Åžube Müdürü YÄ±lmaz Sözen, Kütüphaneler Åžube Müdürü Åžefi KasÄ±m Åženyuva, Kütüphaneler Åžube MüdürlüÄŸünde Veri HazÄ±rlama Kontrol Ä°ÅŸletmeni Meltem Varol bulunuyor.

SAVCILIK: RESÄ°MLERÄ°N HÄ°Ç BÄ°RÄ°NE ULAÅžILAMADI

Ä°ddianamede "4483 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ±nda yapÄ±lan incelemede bu resimlerin hiç birisine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, devletin envanterine kaydedilen bu resimlerin kaybolduÄŸu, bu birimde kamu görevi ifa eden ÅŸüphelilerin sorumluluklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu durumu gidermek adÄ±na bir uÄŸraÅŸ vermedikleri, resimlerin ne olduÄŸu ve sonucu ile ilgili bulgunun olmadÄ±ÄŸÄ±, görev deÄŸiÅŸimlerinde devir teslim evrakÄ± düzenlenmediÄŸi, bu ÅŸekilde görevlerini kötüye kullandÄ±klarÄ±" ifadeleri yer alÄ±yor.

SAYIÅžTAY RAPORLARINA DA GÄ°RDÄ°

KayÄ±p tablolar Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin 2017 SayÄ±ÅŸtay Denetim Raporuna da girdi. Raporda mevzuat hükümlerine göre herhangi bir sanat eserinin imha edilmesinin söz konusu olamayacaÄŸÄ± belirtilerek, "33 tablonun kayÄ±tlarda imha edildiÄŸi belirtilmiÅŸse de çalÄ±ÅŸmalar sonucunda 6 adedinin bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla listedeki tablolarÄ±n imha edilmemiÅŸ olduÄŸunu ve de diÄŸer kayÄ±p tablolarÄ±n akÄ±betinin ne olduÄŸu sorusunu gündeme getirmektedir. Söz konusu durum özellikli taÅŸÄ±nÄ±rlar olan sanat eserlerinin kayÄ±t edilmesi ve korunmasÄ±nda sorunlar olduÄŸunu göstermektedir" denildi. SayÄ±ÅŸtay, imha kaydÄ± ile kayÄ±tlardan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ olan tablolardan 6 adedinin bulunmasÄ±nÄ±n imha kayÄ±tlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸine de dikkat çekti.

Ä°BB: 24 TANESÄ° BULUNDU, SORUÅžTURMA AÇILDI

SayÄ±ÅŸtay raporu üzerine açÄ±klama yapan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye kayÄ±p tablolarÄ±n 24 adedinin belediyelerin farklÄ± birimlerinin duvarlarÄ±nda bulunduÄŸunu ve idari soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KAYBOLAN TABLOLARIN SANATÇILARI VE Ä°SÄ°MLERÄ°

1. AydÄ±n Akdeniz, “Hera”

2. Cengiz Arsal,”Peyzaj”

3. Aygün Arslan, “Bir VaroluÅŸ Biçimi”

4. Atilla Atar, “DönüÅŸüm”

5. Cavit Atmaca, “Ä°nciraltÄ±”

6. Sevgi AvcÄ±, “Peyzaj”

7. NazÄ±m BaykiÅŸiyev, “Ä°simsiz”

8. Ethem Baymak, “Bosna Hersek’ten” (1) ve “Bosna Hersek’ten” (2)

9. Aliye Berger, “Mevleviler”

10. Åžeref BigalÄ±, “Dertli”, “MezartaÅŸÄ±” ve “Gri Kompozisyon”

11. Mehmet BoztaÅŸ, “Buca’dan”

12. Cemalettin ÇoÄŸulu, “Natürmort”

13. Metin EloÄŸlu, “Soyut”

14. Nurettin Ergüven, “YeÅŸilli Kompozisyon”

15. Mustafa EsirkuÅŸ, “Boyunduruk Korkusu”

16. Bedri Rahmi EyüboÄŸlu, “BalÄ±k”

17. Adem Genç, “Görsel Bir Metaforun Uzamsal Oriyentasyonu”

18. YaÅŸar Ali GüneÅŸ, “KÄ±zlar”

19. Mustafa Hazar, “Ä°simsiz Güzellik”

20. M. Tüzüm KÄ±zÄ±lcan, “DoÄŸaçlama”

21. Bilun Marmara, “Füreya AnÄ±sÄ±na Etüd 1”

22. Ünsal Toker, “Natürmort”

23. Feriha TuÄŸran, “Eflatun Kompozisyon”

24. Umut Türker, “Biz Ressamlar Kuzgun Kunduzlar”

25. Paul Wunderlich, “Tören”

26. Ä°smail YalçÄ±n, “Maskeli Figür”

27. Ä°smail YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Sirk”

28. Adrian Zisu, “Her Gün Cumartesi” 4

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden 'sÄ±r' olan tablolar SayÄ±ÅŸtay raporunda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 13:39

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