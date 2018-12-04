â€˜Dijital dÃ¼nyanÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± sahneye yansÄ±tmak istedikâ€™

MDTÄ°st'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'Elektronika' yarÄ±n sanatseverlerle buluÅŸacak.

Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesinin genç proje grubu MDTÄ°st tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 'Elektronika' yarÄ±n sanatseverlerle buluÅŸacak. Bale, 9 AralÄ±k’ta yeniden sahnelenecek.

DansçÄ± ve koreog-raf Evrim Akyay’Ä±n “Hadi”, Ä°hsan Rüstem’in “Akdeniz” programÄ± içinde sahnelenmiÅŸ olan “Mantra” ve Güney Koreli koreograf Dongkyu Kim’in “Heyecan” adlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oluÅŸan eserde, 24 dansçÄ± yer alÄ±yor.

MDTÄ°st’in Proje Yönetmeni Beyhan Murphy, BeÅŸiktaÅŸ’ta Süleyman Seba Kültür Merkezinde sahnelenecek esere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, modern çaÄŸÄ±n müzik akÄ±mlarÄ±ndan biri olan elektronik müziÄŸi ön plana çÄ±karmak istediÄŸini söyledi. Murphy, Türkiye’de ve uluslararasÄ± alanda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren kore-ograflarÄ±n, Türk dansçÄ±larÄ± üzerine özgün çalÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± hedefleyen bir program tasarladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Gösterinin daha çok gençlere hitap ettiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Murphy, “Bu programÄ±n güncelliÄŸi, bizim alanÄ±mÄ±z olan modern sanatlarla örtüÅŸüyor. Özellikle sosyal medya, dijital dünya ve benzeri alanlarda algÄ±mÄ±z çok hÄ±zlandÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bu hÄ±zÄ± sahnede yansÄ±tmak, her açÄ±dan çÄ±tamÄ±zÄ± yukarÄ± itiyor” dedi.

‘EVRENSEL DEÄžERLER ANLATILIYOR’

Güney Koreli Koreograf Dongkyu Kim de Beyhan Murphy ile geçen yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, daha sonra da beraber çalÄ±ÅŸma yapmak üzere Ä°stanbul’a geldiÄŸini aktardÄ±. AltÄ± ay önce heyecanlÄ± bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Kim, “Bu proje aslÄ±nda dansçÄ±larÄ±n çok keyif aldÄ±ÄŸÄ±, çok düzenli bir ÅŸekilde danslarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve çok yüksek enerjili bir gösteri. Benim istediÄŸim ÅŸey bu projede, dansçÄ±larla beraber çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra onlarÄ±n evrilmesine izin vermekti ve tam olarak da bu oldu” diye konuÅŸtu.

Kim, eserde evrensel birtakÄ±m deÄŸerlerin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da dikkati çekerek, ÅŸöyle devam etti: “DeÄŸerler anlatÄ±lÄ±yor ama bunlar tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±yor ya da bunlarÄ±n üzerine bir yorum yapÄ±lmÄ±yor. Çok normal bir biçimde doÄŸal seyrini izliyor gösteride. Parçayla düzenin, kurallarÄ±n ve insanlarÄ±n bir arada hareket edebilmesi anlatÄ±lÄ±yor. AslÄ±nda kurallarÄ±n ve düzenin bizim mutluluÄŸumuz için olan ÅŸeyler olduÄŸu ele alÄ±nÄ±yor”

Dongkyu Kim, Güney Kore ile Türkiye kültürü arasÄ±nda benzer yönler olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, “Bu gösteri Kore kültürüne özel olmasa bile Kore kültüründen çok ciddi izler taÅŸÄ±yor ve bazÄ± danslarÄ±n da Türkiye ile ortak bir paydada buluÅŸtuÄŸuna inanÄ±yorum” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Ä°lk kez Ä°stanbul’a geldiÄŸini dile getiren Kim, farklÄ± projelerde yer almak üzere her zaman Türkiye’ye gelebileceÄŸini sözlerine ekledi.

‘Ä°NSANA DAÄ°R BÄ°R HÄ°KAYE’

DansçÄ± ve Koreograf Evrim Akyay ise eserde 3 farklÄ± temadan ziyade bir dil farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ön planda olduÄŸunu söyleyerek, “Bence izleyicinin ilk fark edeceÄŸi ÅŸey, 3 koreografÄ±n dilinin birbirinden oldukça farklÄ± olmasÄ± ki bence bu bir çeÅŸitlilik sunuyor” yorumunda bulundu.

Kendi koreografisinde yaratÄ±cÄ± olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Akyay, “Biraz günlük hayattan ilham almaya çalÄ±ÅŸarak, insana dair bir hikaye anlatmak istedim. Günlük hayatta bildiÄŸimiz insanÄ±, farklÄ± bir taraftan farklÄ± bir dille anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Küçük hikayeler oluÅŸturdum. Sonra bu küçük hikayeleri birbiriyle birleÅŸtirdim ve bu bütün bir hikaye haline geldi” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul /AA)

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