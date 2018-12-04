Vekiller Mecliste aÃ§lÄ±k grevinde

Tecride karÅŸÄ±, HDP milletvekilleri tarafÄ±ndan birÃ§ok merkezde baÅŸlatÄ±lan aÃ§lÄ±k grevi eylemlerine yeni isimler eklendi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 10 HDP milletvekili Ä°mralÄ±’daki tecrite karÅŸÄ± açlÄ±k grevinde olan Leyla Güven ile dayanÄ±ÅŸma için iki günlük açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±. Buldan, HDP Meclis Grup Yönetim Salonu’nda iki gün sürecek açlÄ±k grevlerine iliÅŸkin, Ä°mralÄ±’da sürdürülen tecrit politikasÄ±nÄ±n Türkiye’de bir arada yaÅŸama ve demokrasiye vurulan bir kilit olduÄŸunu söyledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, HDP Grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Buldan, DiyarbakÄ±r Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in sürdürdüÄŸü açlÄ±k grevini selamladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, kendisi dahil 10 milletvekilinin iki gün süreyle açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buldan açlÄ±k grevine baÅŸlayacak isimlerin kendisiyle birlikte milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dilan Dirayet TaÅŸdemir, Kemal Bülbül, Åževin CoÅŸkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

DÄ°YARBAKIR’I AÅžAN BÄ°R DÄ°RENÄ°Åž

Buldan, Ä°mralÄ±’da Öcalan’a yönelik tecrit politikasÄ±na tepki göstererek, tecrite vurulan kilit kÄ±rÄ±lmadÄ±kça demokrasinin kilidinin de kÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buldan, “Bu davet, demokratik mücadeleye davet, faÅŸizme karÅŸÄ± sesimizi yükseltme davetidir. Leyla Güven’in direniÅŸi Gandivari bir direniÅŸtir. DiyarbakÄ±r duvarlarÄ±nÄ± aÅŸan, Türkiye’ye yayÄ±lan bir direniÅŸtir. Ä°mralÄ±’nÄ±n kapÄ±sÄ±na vurulan kilidi kÄ±racaktÄ±r. Türkiye kamuoyu da Ä°mralÄ±’da sürdürülen komployu görmeli, kendisine dayatÄ±lan faÅŸizme karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±dÄ±r. Bu mücadeleyi yükseltebilirsek bu komployu boÅŸa çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum” dedi.

'TECRÄ°T BÄ°R ARADA YAÅžAMA VURULAN KÄ°LÄ°TTÄ°R'

Ä°mralÄ±’da sürdürülen tecrit politikasÄ±nÄ±n Türkiye’de bir arada yaÅŸama ve demokrasiye vurulan bir kilit olduÄŸunu ifade eden Buldan, AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n halklarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren politikalar yürüttüÄŸünü söyledi. Buldan, “HalklarÄ±n umudu ve geleceÄŸi hapsedilmiÅŸtir. Son 3 yÄ±ldÄ±r Kürtler üzerinde uluslararasÄ± güçlerin de desteÄŸi ile bir oyun oynanmaktadÄ±r. Bu oyun Kerkük’te, Afrin’de oynandÄ±, Sur’da, Cizre’de, Gever’de ÅŸehirler yÄ±kÄ±larak talancÄ± oyun sürdürüldü. Bu oyun Kürtleri bir yüzyÄ±l daha statüsüz bÄ±rakma oyunudur” dedi.

'KÜRTLER BÄ°R ADIM GERÄ° ATMAYACAK'

AKP’nin oyununun kendi ayaÄŸÄ±na dolanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Buldan, “Ayaklar altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± hukuk bir gün kendisine lazÄ±m olacaktÄ±r” dedi. Kürtlerin kesinlikle geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Buldan, “Kürtler size teslim olmayacak. Öcalan, 19 yÄ±ldÄ±r ölümüne direniyor, bundan sonra da teslim alamayacaklar. Kürt halkÄ±nÄ±n ilerleyiÅŸinin durduramayacaksÄ±nÄ±z. Bu kez Kürtler kaybetmeyecek kazananlar arasÄ±nda yerini alacak. ArtÄ±k hava da su da Kürtlerden yana” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'DEMÄ°RTAÅž’IN SÄ°YASETÄ°NDEN KORKUYORLAR'

Buldan konuÅŸmasÄ±nda AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ±na da tepki gösterdi. Türkiye’nin rehine politikasÄ± sürdürdüÄŸünü vurgulayan Buldan, yargÄ±nÄ±n da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n emirleriyle hareket ettiÄŸini söyledi. Buldan, bir kez daha DemirtaÅŸ ve diÄŸer tutuklu HDP’li siyasetçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Buldan, “DemirtaÅŸ’tan korkuyorlar. DemirtaÅŸ’Ä±n siyasetinden, cesurluÄŸundan korkuyorlar. Onun meydanlara inmesinden korkuyorlar. Bir seçim kazanma planÄ±dÄ±r bu. Bunu herkes görmeli en büyük seçim kampanyasÄ± bugün yürüttüÄŸü rehin politikasÄ±dÄ±r. DÄ±ÅŸarÄ±daki herkesi tehdit ediyor tüm toplumu sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor bunun adÄ± faÅŸizmden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir”. (Ankara/EVRENSEL)

YENÄ° Ä°SÄ°MLER KATILDI

Tecride karÅŸÄ±, HDP milletvekilleri tarafÄ±ndan birçok merkezde baÅŸlatÄ±lan açlÄ±k grevi eylemlerine yeni isimler eklendi.

Tecride karÅŸÄ± 27 gündür süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi eyleminde olan HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amaçlÄ± yeni grevler baÅŸladÄ±. Ä°stanbul’da HDP’li vekil Hüda Kaya, DÄ±lÅŸad Canbaz, Ali KenanoÄŸlu ve Saruhan Oluç açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

Partinin il örgütü binasÄ±na gelen vekiller, yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama ile açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Güven’in milletvekili olduÄŸunu ve hukuksuz bir ÅŸekilde rehin tutulduÄŸunu söyleyen Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Öcalan’a yönelik tecride dikkat çekti.

Oluç, Leyla Güven’in bir an önce hukuka uygun davranÄ±larak tahliye edilmesi gerektiÄŸini de ifade etti.

Van’da da Milletvekili Muazzez Orhan tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan eyleme partili vekiller Sait Dede ve Murat SarÄ±saç da dahil oldu.

HDP’nin Mersin Ä°l Örgütü binasÄ±nda, 3 günlük açlÄ±k grevine giren 10 partilinin polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar da açlÄ±k grevine devam etti. DiyarbakÄ±r’da da 6 milletvekili açlÄ±k grevine devam ediyor. (MA)

Pervin Buldan dahil 10 HDP'li vekil aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 16:51

www.evrensel.net