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FotoÄŸraf: Pixabay
Eski HDP milletvekili AydoÄŸan'a verilen hapis cezasÄ±na onama
04 AralÄ±k 2018 16:41
Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi, eski HDP milletvekili Nursel AydoÄŸan hakkÄ±nda verilen hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, eski HDP milletvekili Nursel AydoÄŸan'a 2 yÄ±l hapis cezasÄ± veren yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± onadÄ±.
Gaziantep Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemece eski HDP milletvekili AydoÄŸan'a ‘terör örgütü propagandasÄ±’ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 2 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen kararÄ±, yapÄ±lan itiraz üzerine inceledi.
Ä°ncelemenin ardÄ±ndan yerel mahkemenin kararÄ±nda usule ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden daire, itirazÄ±n reddine karar verdi. Böylelikle, karar kesinleÅŸmiÅŸ oldu.
AydoÄŸan, ‘terör örgütü propagandasÄ±’ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Mardin 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 3 Nisan'da 2 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)
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