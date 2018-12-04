Liceâ€™de son durum: SokaÄŸa Ã§Ä±kmak da yiyecek gÃ¶tÃ¼rmek de yasak!

DiyarbakÄ±r Lice'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle yurttaÅŸlarÄ±n mahallelerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±ÅŸlÄ±k gÄ±da maddelerinin engellediÄŸi iddia edildi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinin kÄ±rsal mahallelerinde mayÄ±s ayÄ± itibariyle neredeyse her hafta sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilerek bölgede askeri operasyonlar düzenleniyor. Operasyonlar ile bölge halkÄ± hem maddi hem de manevi olarak zarara uÄŸratÄ±lÄ±yor. Operasyonlar, genel olarak PeÅŸekevir, Koçeran, Ber Çiya ve Speyni ve Çeme Elika bölgelerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Mezopotamya AjansÄ±ndan Mehmet Åžah Oruç’un haberine göre; YürürlüÄŸe koyulan uygulamalar ile hayvancÄ±lÄ±k ile geçimini saÄŸlayan bölge halkÄ±nÄ±n, bölgeden göç ettirilmek istendiÄŸi iddia edildi.

‘EVLERDEKÄ° YÄ°YECEKLERE EL KONULUYOR’

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmesiyle birlikte Dicle Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Anonim Åžirketi (DEDAÅž) yetkililerinin de askerler ile birlikte mahallelere giderek, neredeyse her eve “kaçak elektrik” kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 1500 ile 10 bin lira arasÄ±nda para cezalarÄ± kesiliyor. Bölge halkÄ± ise kesilen bu cezalarÄ±n keyfi olduÄŸu görüÅŸünde. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen bölgelere giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n olduÄŸu yollarda ise askerler tarafÄ±ndan kurulan arama noktalarÄ±nda bölge halkÄ± maÄŸdur ediliyor.

KÄ±ÅŸ aylarÄ±yla birlikte yurttaÅŸlar, ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için mahallelere götürmek istedikleri yiyeceklere ise yollarda kurulan arama noktalarÄ±nda el konuluyor. Askeri operasyonlarda, sÄ±ÄŸÄ±naklarda yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve kamuoyuna açÄ±klanan gÄ±da maddelerinin büyük çoÄŸunluÄŸunun da kÄ±ÅŸÄ±n boÅŸ olan evlerden toplandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Bölgedeki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayan yurttaÅŸlar, yürürlüÄŸe konulan uygulamalardan rahatsÄ±z.

‘YÄ°YECEKLER Ä°MHA EDÄ°LÄ°YOR’

Bölgede yaÅŸayan yurttaÅŸlar, ilan edilen her yasak ardÄ±ndan kurulan noktalarda araçlarÄ±n arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve böyle geçiÅŸlere izin verildiÄŸi belirtildi. Araçlarda fazla yiyeceÄŸin bulunmasÄ± durumunda ise yiyeceklere el konulduÄŸunu aktaran yurttaÅŸlar, “KÄ±ÅŸ ayÄ±na girdiÄŸimiz için bahar ayÄ±na kadar bize yetecek kadar yiyecek götürüyoruz, ancak yiyecekler fazla oldu mu askerler tarafÄ±ndan el konuluyor” dedi. Un, ÅŸeker, yaÄŸ, bulgur gibi kuru gÄ±dalar ile tüplere el konulduÄŸunu aktaran yurttaÅŸlar, “ÖrneÄŸin, 4 torba un götürüyoruz. Bize ‘4 torba unu neden götürüyorsunuz’ diyorlar. Bir veya iki torbasÄ±na izin veriliyor, diÄŸerlerine de el konulup imha ediyorlar” ifadelerini kullandÄ±.

‘90’LI YILLARDAKÄ° UYGULAMAYA DÖNÜLMEK Ä°STENÄ°YOR’

’90’lÄ± yÄ±llarda kÄ±ÅŸlÄ±k yiyeceklerini karÅŸÄ±lamak için fiÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan köylüler, o dönem 40 günde bir 1 torba un alabildiklerini belirterek, “10 kiÅŸilik aileye 50 kilogramlÄ±k bir un torbasÄ± veriliyordu. YapÄ±lan uygulamalar ile ’90’lÄ± yÄ±llarÄ±n uygulamalarÄ± tekrardan yürürlüÄŸe sokulmak isteniyor. Bahara kadar bizlere yetecek kadar erzak götürmek istiyoruz ama buna izin verilmiyor. Ancak, bugün yapÄ±lanlar ’90’larÄ± çoktan aÅŸmÄ±ÅŸ durumda” dedi. Operasyon sÄ±rasÄ±nda köylere gelen askerlerin, yazÄ±n köye gelip kÄ±ÅŸÄ±n da kent merkezine giden yurttaÅŸlarÄ±n evlerindeki yiyeceklere de el koyduÄŸunu aktaran köylüler, evlerde bulduklarÄ± yiyeceklere el koyup imha edildiÄŸini aktardÄ±.

Köylüler, yürürlüÄŸe konulan uygulamalar ile bölgenin insansÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

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