Washington Postâ€™tan, ABD Kongresine KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Washington Post: â€˜DoÄŸrudan bir delilâ€™ olmayabilir ama herhangi bir mantÄ±klÄ± deÄŸerlendirme Veliaht Prensâ€™in bu iÅŸin sorumlusu olduÄŸunu ortaya koyar'

Washington Post YayÄ±n Kurulu, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda “SÄ±zdÄ±rÄ±lan yeni CIA bulgularÄ±, Muhammed bin Selman’Ä±n aleyhindeki detaylara bir yenisini ekledi. Kongre harekete geçmeli” baÅŸlÄ±klÄ± bir makale kaleme aldÄ±.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n geçtiÄŸi habere göre, Makalede, Wall Street Journal’Ä±n CIA’nÄ±n gizli bir deÄŸerlendirmesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ekim ayÄ±nda ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti iÅŸleyen ekibi denetlediÄŸi kaydedilen danÄ±ÅŸmanÄ± Saud el-Kahtani’ye en az 11 mesaj gönderdiÄŸi ve bu mesajlar arasÄ±nda “muhtemelen öldürme emrini” vermiÅŸ olabileceÄŸini iddia ettiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve yakÄ±nÄ±ndakilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden sorumlu olduÄŸuna dair “doÄŸrudan bir kanÄ±t” ya da “kesin bir delil” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸuna iÅŸaret edilen makalede, “Evet, ortada ‘doÄŸrudan bir delil’ olmayabilir ama herhangi bir mantÄ±klÄ± deÄŸerlendirme Veliaht Prens’in bu iÅŸin sorumlusu olduÄŸunu ortaya koyar. Trump yönetiminin bu sonucu reddetmesi, Suudi Arabistan’a karÅŸÄ± politikasÄ±nÄ±n inkara dayalÄ± olduÄŸu sonucunu ortaya çÄ±karÄ±yor” ifadelerine yer verildi.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için baÄŸÄ±msÄ±z bir uluslararasÄ± soruÅŸturmanÄ±n ÅŸart olduÄŸuna dikkat çekilen makalede, Kongre üyelerinin de CIA Direktörü Gina Haspel’in ellerindeki kanÄ±t ve cevaplar konusunda gerekli komiteleri bilgilendirmesi için Ä±srarcÄ± olmalarÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

‘KONGRE HAREKETE GEÇMELÄ°’

Geçen hafta, ABD Senatosunun alt komitelerine sunulan ve Trump yönetiminin Yemen savaÅŸÄ±nda Suudi Arabistan’a verdiÄŸi desteÄŸi bitirmesini öngören karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oy çokluÄŸuyla kabul edildiÄŸi aktarÄ±lan makalede, bunun iyi bir adÄ±m olduÄŸu ancak Kongre üyelerinin daha geniÅŸ çaplÄ± bir yasaya destek vermesi gerektiÄŸi belirtildi.

Makalede, “Her partinin destek verdiÄŸi bir kanun tasarÄ±, Suudi yönetiminde KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle baÄŸlantÄ±lÄ± kim varsa yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± ve Suudi Arabistan’a tüm askeri satÄ±ÅŸlarÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± gerektirir. Böyle bir yasa, savaÅŸ yetkileri kararÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olarak sunulabilir” önerisinde bulunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker’Ä±n “Suudi Arabistan, ABD’nin yarÄ± önemli bir müttefiki. Ancak Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman aynÄ± ÅŸey deÄŸil, Veliaht Prens kontrolden çÄ±ktÄ±” ifadelerine yer verilen makalede, “Muhammed bin Selman’a yaptÄ±rÄ±m uygulanmaz ve kontrol altÄ±na alÄ±nmazsa bu prens, ABD’nin OrtadoÄŸu’daki çÄ±karlarÄ±na zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

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