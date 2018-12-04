AYM, eriÅŸim engeline â€˜basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihlaliâ€™ dedi

AYM, 12 yÄ±l Ã¶nce bianet'te yayÄ±mlanan habere getirilen eriÅŸime engelleme kararÄ±na 'basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ihlali' dedi.

Anayasa Mahkemesi, bianet’te 12 yÄ±l önce yayÄ±mlanan “SÄ±cak iÅŸ iliÅŸkileri deÄŸil taciz” baÅŸlÄ±klÄ± habere getirilen eriÅŸime engelleme kararÄ±na yapÄ±lan itirazla ilgili kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme haberin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla “Ä°fade ve basÄ±n özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸine” karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin 30 Ekim tarihinde oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± ve Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan kararda “Anayasa’nÄ±n 26. ve 28. maddelerinde güvence altÄ±na alÄ±nan ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸünün ihlal edildiÄŸine” ve ihlalin sonuçlarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±na hükmetti.

“SÄ±cak iÅŸ iliÅŸkileri deÄŸil taciz” baÅŸlÄ±klÄ± haber, bianet’te 30 AÄŸustos 2006’da yayÄ±mlandÄ±. Haberde bahsi geçen hava yolu ÅŸirketinin genel müdürü, bianet’in de aralarÄ±nda olduÄŸu birçok haber sitesi linki için, “KiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini” ileri sürerek eriÅŸimin engellenmesi talebinde bulundu. Ä°stanbul 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi 23 Haziran 2015’te haber içeriÄŸine eriÅŸimin engellenmesine karar verdi. Bu karara itiraz da Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HâkimliÄŸinin 21 Temmuz 2015 tarihli kararÄ± ile reddedildi.

HABERÄ°N YAYIMLANMASINDA KAMU YARARI VAR

Bunun üzerine bianet Anayasa Mahkemesine baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu kabul ederek, “BasÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü ihlal edildi” yönünde karar veren AYM gerekçeli kararÄ±nÄ± bugünkü Resmi Gazete’de açÄ±kladÄ±. Kararda, “Ä°nternet üzerinden yayÄ±n yapan bir haber sitesinde yayÄ±mlanan habere eriÅŸimin engellenmesine karar verilmesiyle, ifade ve basÄ±n özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduÄŸu” belirtildi. Mahkeme, haber içeriÄŸinde “EriÅŸimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasÄ±nÄ± gerektirecek aÄŸÄ±rlÄ±kta bir durum bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ifade etti. AYM, “Süresiz olan eriÅŸimin engellenmesi kararÄ± verilmesi için gösterilen gerekçelerin ilgili ve yeterli kabul edilemeyeceÄŸine” hükmetti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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