43 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

HSK Birinci Dairesinin Adli ve Ä°dari YargÄ± kararnameleriyle gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸen 43 hakim ve savcÄ±nÄ±n listesi yayÄ±mlandÄ±.

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli ve Ä°dari YargÄ± kararnameleri ile 43 hakim ve savcÄ±nÄ±n görev yeri deÄŸiÅŸti. HSK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargÄ±da görev yeri deÄŸiÅŸen hakim ve savcÄ±larÄ±n listesi yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, adli yargÄ±da 17, idari yargÄ±da 26 hakim ve savcÄ±nÄ±n yeni görev yeri belirlendi.

Kararname kapsamÄ±nda Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Adem Meral Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BakÄ±rköy Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ahmet Yavuz BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekilliÄŸi, Ä°stanbul Hakimi Cevdet Özcan Erzurum HakimliÄŸi, BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Zülkarneyin KÄ±sÄ±k Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekilliÄŸi, Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili AsÄ±m Ekren Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hüseyin Yavuz Ä°nebolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Afyonkarahisar Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Osman Çabuk Ankara BatÄ± Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Ä°stanbul Vergi Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Hasan Erdem Ä°stanbul Bölge Ä°dare Mahkemesi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi Üyesi Ahmet Erkal KocadaÄŸ Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Bölge Ä°dare Mahkemesi Daire BaÅŸkanÄ± Mustafa Gürsoy Ä°zmir Bölge Ä°dare Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. (AA)

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