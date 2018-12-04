GÃ¶Ã§menler ABD sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§ti

Orta Amerika Ã¼lkelerinden yola Ã§Ä±karak Meksikaâ€™daki Tijuana kentine gelen gÃ¶Ã§men konvoyundan bir grup, ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bariyerleri aÅŸarak ABDâ€™ye geÃ§ti

Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak Meksika’nÄ±n Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmen konvoyundan bir grup, Meksika-ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bariyerleri aÅŸarak Tijuana PlajÄ±’ndan ABD’ye geçti. Grubun bir kÄ±smÄ±, sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸtÄ±ktan sonra yakalandÄ±.

Tijuana kentine gelen yaklaÅŸÄ±k 9 bin göçmenin kaldÄ±ÄŸÄ± ABD sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir spor kompleksindeki barÄ±nak kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tijuana yetkilileri, barÄ±nakta kalan tüm göçmenlerin, ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndan çok daha uzaktaki bir eski konser salonuna gönderildiÄŸini duyurmuÅŸtu. UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kiÅŸinin kendi ülkelerine geri döndüÄŸünü bildirmiÅŸti.

Göçmenler ekim ayÄ± ortalarÄ±nda Honduras’tan yola çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Orta Amerika ülkelerindeki yoksulluk, iÅŸsizlik ve suç çetelerinden kaçarak ABD’ye ulaÅŸmak istiyorlardÄ±. (DIÅž HABERLER)

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