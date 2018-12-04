AÄŸabeyinin tecavÃ¼zÃ¼ne maruz kalan Gamze: KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼Ã§ verdi

Adanaâ€™da aÄŸabeyi tarafÄ±ndan tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ailesi tarafÄ±ndan darbedildiÄŸini sÃ¶yleyen Gamze sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtirildi.

Adana’da Gamze adlÄ± bir kadÄ±n çocukluÄŸundan bu yana abisi tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llardÄ±r süren tacizden kurtulmak için sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtiÄŸini, ancak burada da ailesi tarafÄ±ndan bulunup darbedildiÄŸini ve kendisine tecavüz eden abisiyle aynÄ± evde zorla tutulduÄŸunu söyleyerek, sosyal medyadan yardÄ±m istedi.

TECAVÜZÜ Ä°FÅžA EDEN GAMZE’YE AÄ°LESÄ°NDEN ÅžÄ°DDET!

Gamze'nin evi, önceki gün akÅŸam saatlerinde aile bireyleri tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±. Gamze'nin eve giden ailesi tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kalarak Adana'ya götürüldüÄŸü öÄŸrenildi. YakÄ±n çevresine "Ne olur beni kurtarÄ±n yoksa beni öldürecekler" diye mesaj atan Gamze'nin, babasÄ± ve abisinin gece saatlerinde ÅŸikayet üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

POLÄ°STEN Ä°Ç BEDEN MUAYENESÄ° DAYATMASI!

Süreci Mersin ve Adana barosundan avukatlar da yakÄ±ndan takip ediyor. Gamze ile görüÅŸen Adana barosundan avukat Sevil AracÄ± olaya iliÅŸkin: “Gamze, ailesinin yanÄ±ndan alÄ±nÄ±p ÅŸikayetçi oldu, sÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtirildi. Karakolda ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸ ancak polis Gamze’nin alÄ±konulduÄŸu yere can güvenliÄŸi tehlikede olmasÄ±na raÄŸmen geç gitmiÅŸ ve tecavüz olayÄ± o tarihten çok önce olmasÄ±na raÄŸmen hastaneden iç beden muayenesi istemiÅŸ. Gamze buna karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen polisin dayatmasÄ±yla muayene olmak zorunda kalmÄ±ÅŸ ve bu tekrar bir travma yaratmÄ±ÅŸ kendisinde. Adana KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu, Mersin Barosu ve Adana Barosundan kadÄ±n avukatlar olarak bu sürecin takipçisi olacaÄŸÄ±z. Kendisinin can güvenliÄŸi konusunda endiÅŸeleri var o nedenle bir süre sÄ±ÄŸÄ±nma evinde kalacak” dedi.

‘KADIN DAYANIÅžMASI GÜÇ VERÄ°YOR’

Gamze’nin çocukluÄŸundan beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± istismarÄ± uzun bir süre korktuÄŸu için söyleyemediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen AracÄ±, “Gamze yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi için kendisini daha iyi hissettiÄŸini söyledi. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kendisini güçlendirdiÄŸini ve kadÄ±nlar yanÄ±nda olmasaydÄ± hem bu durumdan kurtulamayacaÄŸÄ±nÄ± hem de yaÅŸananlarÄ± dile getiremeyeceÄŸini aktardÄ±. Yani kadÄ±nlarÄ±n duyarlÄ±lÄ±k geliÅŸtirmesi ve gündeme getirmesinden memnun ve umutlu” diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca AracÄ± Gamze’nin ÅŸu ifadelerini de aktardÄ±: “Süreç baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri benim gibi yaÅŸayan bir sürü insan var, ben bunu paylaÅŸtÄ±ktan sonra beni arayan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan çok kadÄ±n oldu. KadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± bu olaylarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nda ve durdurulmasÄ±nda çok büyük güç veriyor. Birbirimizden güç alÄ±yoruz, bu bana da güç veriyor ve biliyorum bir sürü baÅŸka kadÄ±na da güç veriyor.”

Ä°NTÄ°HARA SÜRÜKLENMÄ°ÅžTÄ°

YaÅŸadÄ±klarÄ± ilk 9 KasÄ±m'da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Gamze yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ktan sonra intihara sürüklenmiÅŸti. Gamze'nin 10 KasÄ±m'dan itibaren hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi öÄŸrenilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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