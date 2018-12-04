Åžule Ã‡et'in babasÄ±: Kravat indirimi uygulanmasÄ±n

Åžule Ã‡et'in babasÄ± Ä°smail Ã‡et hakimlere Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±: Katil zanlÄ±larÄ± mahkemeye takÄ±m elbise kravat ile Ã§Ä±karsa ceza indirimi almasÄ±n

Åžule Çet'in babasÄ± Ä°smail Çet, "ZanlÄ±larÄ±n müebbet almasÄ±nÄ± istiyorum. Katillerin mahkemeye çÄ±kÄ±p, takÄ±m elbise giyip kravat takmasÄ±ndan verilen kararlarÄ±n düÅŸürülmemesi bakÄ±mÄ±ndan hakimlerimize düÅŸecek büyük kararlar var" dedi.

YAÅžASAYDI SON SENESÄ°YDÄ°

Gazi Üniversitesi Sanat ve TasarÄ±m Fakültesi Tekstil TasarÄ±mÄ± Bölümü öÄŸrencisi Åžule Çet'in ölümüyle ilgili hazÄ±rlanan iddianamede zanlÄ±lar ÇaÄŸatay A. ve Berk A. için ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu ve 39 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

DHA'dan Tansu Edip Gökbudak ve Harun UyanÄ±k Åžule Çet'in babasÄ± ile görüÅŸtü. Habere göre, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisine "Baba ben ayaklarÄ±mÄ±n üzerinde duracaÄŸÄ±m. Beni okut" demesi üzerine kÄ±zÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durduÄŸunu söyleyen Ä°smail Çet, "Bu yÄ±l son senesiydi. Üniversiteyi bitirecekti. Ben elimden gelen imkanlarÄ±mÄ± yaptÄ±m ama baÅŸÄ±mÄ±za bu bela geldi. Bu katillerin evlatlarÄ± yok mu ki bir insanÄ±n canÄ± nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Ben 39 yÄ±la da razÄ± deÄŸilim. BunlarÄ±n ömür boyu müebbet almasÄ± gerekiyor" dedi.

'ALIÅžAMADIM, GELECEKMÄ°Åž GÄ°BÄ° DÜÅžÜNÜYORUM'

KÄ±zÄ±nÄ±n ölümüne hala alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°smail Çet, "GelecekmiÅŸ gibi düÅŸünüyorum. Gelmesi mümkün deÄŸil. BaÅŸka insanlarÄ±n da canÄ± yanmasÄ±n. Katillerin mahkemeye çÄ±kÄ±p da tamÄ±m elbise giyip kravat takmasÄ±ndan verilen kararlarÄ±n düÅŸürülmemesi bakÄ±mÄ±ndan hakimlerimize düÅŸecek büyük kararlar var" diye konuÅŸtu.

ADLÄ° TIP TEKRAR ELE ALSIN

Adli TÄ±p Kurumu'nun verdiÄŸi rapora da deÄŸinen Çet, "Adli TÄ±p Kurumu'nun raporunda bazÄ± konulara katÄ±lmÄ±yorum. 'OlmuÅŸtur' ya da 'olmamÄ±ÅŸtÄ±r' diyebiliyor. Bu bakÄ±mdan avukatÄ±mÄ±z da buna destek vermiyor. SavcÄ±mÄ±zÄ±n takipçisi olmasÄ± iyi. Adli TÄ±p'Ä±n bunu tekrar ele almasÄ± gerekiyor" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

YATAÄžINA FOTOÄžRAFINI KOYDU

Åžule'nin Ä°stanbul'daki baba evinde kaldÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na kimse dokunmuyor. Evin dört bir yanÄ±na kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± asan babasÄ±, Åžule'nin yataÄŸÄ±na da büyük bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± koydu. Bu arada Åžule Çet'in ölmeden birkaç ay önce küçük yeÄŸeniyle çektiÄŸi görüntü de ortaya çÄ±ktÄ±. Çet'in görüntülerde 2 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeniyle güldüÄŸü görülüyor. Çet'in 29 MayÄ±s 2018'de kutladÄ±ÄŸÄ± son doÄŸum günü fotoÄŸraflarÄ± da ondan geriye kalan hatÄ±ralar arasÄ±nda. (HABERMERKEZÄ°)

Åžule Ã‡et iddianamesi tamamlandÄ±: Cinayetten de ceza istendi

Åžule Ã‡et iddianamesi tamamlandÄ±: Cinayetten de ceza istendi

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