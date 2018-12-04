Yapay zekÃ¢ projesi protein katlama yarÄ±ÅŸmasÄ±nda insanlara fark attÄ±

Yapay zekÃ¢ projesi DeepMind protein katlama yarÄ±ÅŸmasÄ±nda insan rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Ä°smail Gökhan BAYRAM

Google’Ä±n; satranç ve go oyununda artÄ±k büyük ustalarÄ± ezer hale gelmiÅŸ olan yapay zekâ projesi DeepMind katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± protein katlama yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 43 proteinden 25’inin nasÄ±l katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde tahmin ederek birinci oldu. Moleküler origami olarak da anÄ±lan protein katlama bir aminoasit zinciri halinde sentezlenen proteinlerin üç boyutlu ÅŸekillerini alma süreçlerine verilen ad. Proteinlerin karakteristiklerinde de etkili olan bu katlanma ÅŸekillerinin salt aminoasit zincirinin dizilimini bilerek tahmin edilmesi ise oldukça zor bir problem.

YÄ±lda iki kez düzenlenen YapÄ± Tahmini Kritik DeÄŸerlendirmesi (Critical Assesment of Structure Prediction) yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 98 insan takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± AlphaFold ismiyle yarÄ±ÅŸan DeepMind 43 proteinden sadece 3’ünü tahmin edebilen en yakÄ±n rakibine büyük bir fark atarak 25 tahminle birinci oldu. YarÄ±ÅŸmacÄ±lara üç boyutlu yapÄ±larÄ±nÄ± tahmin etmeleri için verilen proteinlerin yapÄ±larÄ± oldukça maliyetli geleneksel metotlarla belirlenmiÅŸ ancak kamuya açÄ±klanmamÄ±ÅŸtÄ±.

Proteinlerin nasÄ±l katlanacaÄŸÄ±nÄ± ucuz ve verimli bir yolla tahmin edebilmek kanser, AIDS ve Alzheimer gibi pek çok hastalÄ±ÄŸÄ±n süreçlerinin daha iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir ve pek çok hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisini mümkün kÄ±labilir. Medikal alanda getireceÄŸi olanaklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra böyle bir geliÅŸmenin endüstriyel süreçlerde kullanÄ±lan proteinlerden akÄ±llÄ± malzeme tasarÄ±mlarÄ±na dek pek çok alanda etkisi olabilir.

Az sayÄ±da aminoasitten oluÅŸan küçük bir proteinin bile katlanabileceÄŸi ÅŸekil sayÄ±sÄ± astronomik düzeyde. Ä°nsan vücudunda 20 binin üzerinde protein var. Bu sayÄ±ya diÄŸer canlÄ±lardaki proteinleri de eklediÄŸimizde keÅŸfedilmesi gereken alanÄ±n büyüklüÄŸü ve verimli bir metoda olan ihtiyaç da anlaÅŸÄ±lÄ±r olacaktÄ±r.

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