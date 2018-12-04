AlakÄ±r Vadisi'nde anÄ±t aÄŸaÃ§lar kesiliyor

AlakÄ±r Vadisi'ne yapÄ±lmak istenen HESâ€™lere karÅŸÄ± mÃ¼cadele verenler, tehdit altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve vadideki anÄ±t aÄŸaÃ§larÄ±n kesildiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Mahir DOÄžAN

Antalya

Antalya'da AlakÄ±r Vadisi'ne yapÄ±lmak istenen HES’lere karÅŸÄ± mücadele verenler, tehdit altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve vadideki anÄ±t aÄŸaçlarÄ±n kesildiÄŸini söyledi.

15 yÄ±ldÄ±r Kumluca AlakÄ±r Vadisi'nde yaptÄ±klarÄ± 'bioev’de çocuklarÄ± ile yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdüren Birhan Erkutlu ve TuÄŸba Günal, HES inÅŸaatÄ±nÄ± üstlenen firmanÄ±n kendilerini taciz ettiÄŸini ve bulunduklarÄ± alanÄ± terk etmeye zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. TuÄŸba Günal, 15 yÄ±ldÄ±r AlakÄ±r Nehri üzerine yapÄ±lmak istenen HES’lere karÅŸÄ± mücadele ettiklerini ve davalar açtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Bu yüzden iki yÄ±l önce yaÅŸam alanÄ±mÄ±zÄ±n çok yakÄ±nÄ±nda havaya ateÅŸ açarak bizleri korkutmak istediler. Bizler bu olayla ilgili savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme Åžaban Akkay’a, tehdit etmek suçundan 5 ay hapis cezasÄ± verdi ama bu kiÅŸi ÅŸu an serbest” diye konuÅŸtu.

Birhan Erkutlu ise yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sularÄ±nÄ±n kesildiÄŸini ve ‘konteynere elektrik çekiyoruz’ diyerek aÄŸaçlarÄ±n kesildiÄŸini anlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Kesilen aÄŸaçlarÄ±n içinde anÄ±t aÄŸaçlar da var. Bizi dört bir yandan taciz ediyorlar. NasÄ±l bir provokasyonla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z bilmiyorum. AçÄ±kçasÄ± olacaklardan korkuyorum.”

Her ÅŸeye raÄŸmen evlerini ve yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± terk etmeyeceklerini ifade eden Erkutlu “Çevre dostu tüm insanlardan bu konuda duyarlÄ± olmalarÄ±nÄ± ve bizlere destek vermelerini istiyoruz” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 15:52

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