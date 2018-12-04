KadÄ±n avukatlar: Cemile ErtÃ¼rkoÄŸlu davasÄ±nÄ±n takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z

Mersin'de kadÄ±n avukatlar, boÅŸanmak istediÄŸi Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cemile ErtÃ¼rkoÄŸlu davasÄ±nÄ±n takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Mersin Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi, boÅŸanmak istediÄŸi Mustafa ErtürkoÄŸlu tarafÄ±ndan iÅŸkence edilerek öldürülen Cemile ErtürkoÄŸlu davasÄ±nÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rmasÄ± için mücadele edeceklerini belirtti.

Mersin Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi, geçtiÄŸimiz günlerde boÅŸanmak istediÄŸi Mustafa ErtürkoÄŸlu tarafÄ±ndan iÅŸkence edilerek öldürülen Cemile ErtürkoÄŸlu için adliye binasÄ±nda yaptÄ±. AçÄ±klamaya, Cemile ErtüroÄŸlu’nun aÄŸabeyi Cem Arslan da katÄ±ldÄ±.

‘EN AÄžIR BÄ°R ÅžEKÄ°LDE CEZALANDIRILMALI’

Mersin Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Åžirin Güner, yargÄ±lama süreci boyunca ailenin yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± belirterek, “Cemile için adalet saÄŸlanana dek hukuksal mücadelemiz devam edecektir. SanÄ±ÄŸÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±, kasten ve korkunç bir ÅŸekilde iÅŸlenen bu suç için hiçbir indirimin yapÄ±lmamasÄ± hepimizin ortak mücadelesi olacaktÄ±r” dedi.

'SESSÄ°Z KALMAYACAÄžIZ’

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu’nun raporlarÄ±na göre; 2018 yÄ±lÄ± bitmeden 397 kadÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü belirterek, “KadÄ±n cinayetlerinin tümü; kadÄ±nÄ± yok sayan, kadÄ±nÄ± yok etmeyi kendine hak sayan bir zihniyetin ürünüdür. Buna karÅŸÄ± toplumsal olarak mücadele öngörüyoruz. Toplumun kadÄ±n cinayetlerine, kadÄ±nlarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± her türlü ÅŸiddete sessiz kalmasÄ±; yeni maÄŸdurlar ve maÄŸdur aileleri yaratacaktÄ±r. KadÄ±n katillerine ceza indirimi uygulanmamalÄ±, hafifletici sebepler aranmamalÄ±, caydÄ±rÄ±cÄ± ceza verilmelidir. KadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±na yönelen bu suçlarda sanÄ±klara hak edilen cezalarÄ±n verilmesi mücadelemizin temelini oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu mücadelemiz kadÄ±n cinayetleri ve kadÄ±na yönelik ÅŸiddet son bulana kadar devam edecektir” dedi. (Mersin/MA)

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