BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ T Tipi KapalÄ± Cezaevi'ndeki ihlaller Meclis gÃ¼ndeminde

HDP Milletvekili Tayip Temel, Trabzon BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde yaÅŸanan hak ihlallerini Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

Trabzon BeÅŸikdüzü T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde mahpuslarÄ±n iÅŸkence ve kötü muameleden ÅŸikayetçi olduÄŸunu belirten HDP Van Milletvekili Tayip Temel, bu konuda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± veya atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± sordu.

Temel, “siyasi mahpuslarÄ±n olduÄŸu cezaevlerinde BakanlÄ±k’tan gelen genelgelerin, gardiyanlarca gerekçe gösterilerek mahpuslara yönelik onur kÄ±rÄ±cÄ± uygulamalarda bulunulduÄŸunu” ifade etti. Trabzon BeÅŸikdüzü T Tipi KapalÄ± Cezaevinde mahpuslarÄ±n iÅŸkence gördüÄŸüne dair haberlere deÄŸinen Temel, “Mahpuslar, ailelerini arayarak sabah ve akÅŸam saatlerinde ÅŸiddet ve kötü muameleye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ±, insani temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler” dedi.

GARDÄ°YANLAR HAKKINDA SORUÅžTURMA OLACAK MI?

Bianet’te yer alan habere göre Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’ün yanÄ±tlamasÄ± istenen sorular ÅŸöyle:

“BeÅŸikdüzü T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda yaÅŸanan hak ihlallerinden haberdar mÄ±sÄ±nÄ±z? Süreci araÅŸtÄ±rmak üzere BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca müfettiÅŸ görevlendirmesi yapÄ±lacak mÄ±? Cezaevinde devam eden hak ihlalleri ile ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n acilen atacaÄŸÄ± adÄ±mlar nelerdir? Tutuklu ve hükümlerinin baÅŸta yaÅŸam haklarÄ± olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerinin saÄŸlanmasÄ± için BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bir giriÅŸimi olacak mÄ±? Hak ihlalleri yaptÄ±klarÄ± iddia edilen gardiyanlar hakkÄ±nda bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak mÄ±? Türkiye’de OHAL ve sonrasÄ± cezaevlerinde artan hak ihlalleri ve iÅŸkence iddialarÄ±nÄ±n cezaevi yöneticilerinin nezareti ve bilgisi dahilinde yaÅŸanÄ±yor olduÄŸuna dair Ä°HD ve çeÅŸitli basÄ±n organlarÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamalara istinaden BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zca yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir iÅŸlem veya soruÅŸturma oldu mu?”

SAVCILIK: CEZAEVÄ° AB STANDARTLARINDA

Konuyla ilgili basÄ±na açÄ±klama yapan Trabzon Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise mahpuslarÄ±n, “iÅŸkence gördükleri ve cezaevi koÅŸullarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki asÄ±lsÄ±z iddialarla kamuoyunun ve medyanÄ±n dikkatini çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±” ileri sürdü. SavcÄ±lÄ±k, KasÄ±m 2018’de faaliyete geçen BeÅŸikdüzü T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nun Avrupa BirliÄŸi standartlarÄ±nda yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 15:39

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