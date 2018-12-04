MEB, engelli Ã¶ÄŸretmen zorunluluÄŸuna uymuyor

Engelli Ã¶ÄŸretmen sayÄ±sÄ± 6 bin 751 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu rakam, MEBâ€™in kamu kurumlarÄ±nda yÃ¼zde 4 olan engelli personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluluÄŸuna uymuyor.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ve engelli öÄŸretmen kadrosundaki yetersizliÄŸi Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Gürer’in soru önergesini yanÄ±tlayan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, resmi kurumlarda görev yapan öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ± 920 bin, öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ± ise 97 bin olarak açÄ±kladÄ±. Engelli öÄŸretmen sayÄ±sÄ± ise 6 bin 751’de kaldÄ±. Bu rakam, MEB’in kamu kurumlarÄ±nda yüzde 4 olan engelli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluluÄŸuna uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, resmi eÄŸitim kurumlarÄ±nda 73 bin 261 kurum yöneticisi, 788 bin 263 öÄŸretmen ve 59 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen olmak üzere toplam 920 bin 524 kiÅŸinin görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Selçuk, ülke genelinde resmi eÄŸitim kurumlarÄ±nda öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ±n ise 97 bin 31 olarak belirlendiÄŸini bildirdi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 400 binden fazla öÄŸretmen adayÄ±nÄ±n atama beklediÄŸi ülkemizde 97 bin öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n, Milli EÄŸitim sistemindeki çarpÄ±klÄ±ÄŸa iÅŸaret ettiÄŸini söyledi. Gürer, öÄŸretmenleri ücretli, vekil ve sözleÅŸmeli gibi statülere ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n da öÄŸretmenler arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa neden olduÄŸunu ifade ederek, geçen yÄ±la göre öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nda kÄ±smen düÅŸme olsa da 97 bin kadro açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ciddi bir rakam olduÄŸunu belirtti.

ENGELLÄ° ÖÄžRETMEN SAYISI ÇOK AZ

Resmi kurumlarda 920 binden fazla öÄŸretmen görev yaparken, engelli öÄŸretmen kadrosunun 6 bin 700 civarÄ±nda olmasÄ±nÄ±n da düÅŸündürücü olduÄŸunu kaydeden Gürer, “Yüzde 4 olan engelli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluluÄŸuna MEB’in uymadÄ±ÄŸÄ± görünüyor. BakanlÄ±ÄŸÄ±n en az 35 bin engelli öÄŸretmen çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± gerekiyor. Buna göre bakanlÄ±k olmasÄ± gerekenin 5’te birinden daha az sayÄ±da engelli öÄŸretmen çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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