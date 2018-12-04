Ã‡ocuk iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mlerinde tarihin en yÃ¼ksek rakamÄ±

2018 â€˜Ã‡ocuk Ä°ÅŸÃ§ilikle MÃ¼cadele YÄ±lÄ±â€™ ilan edilmiÅŸti. 2018 Ã§ocuk iÅŸÃ§i cinayetlerinin en yÃ¼ksek olduÄŸu yÄ±l olarak tarihe geÃ§ti.Â

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi’nin raporuna göre KasÄ±m ayÄ±nda en az 154 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Böylece yÄ±lÄ±n ilk 11 ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçi sayÄ±sÄ± en az 1789 oldu.

Rapora göre ölen iÅŸçilerin 1’i 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 4’ü çocuk iÅŸçi (ikisi tarÄ±m, biri inÅŸaat ve biri atÄ±k kaÄŸÄ±t iÅŸçisi). Böylece iktidar tarafÄ±ndan ‘Çocuk Ä°ÅŸçilikle Mücadele YÄ±lÄ±’ ilan edilen 2018’in ilk on bir ayda en az 66 çocuk iÅŸçi ölümü gerçekleÅŸti. Bu sayÄ±yla 2018 çocuk iÅŸçi cinayetlerinin en yüksek olduÄŸu yÄ±l olarak tarihe geçti.

13 kadÄ±n ve 2 göçmen iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisi verilen raporda, ölümlerin en çok inÅŸaat, tarÄ±m, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, ticaret/büro, madencilik, saÄŸlÄ±k, güvenlik, belediye/genel iÅŸler ve metal iÅŸkollarÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸi belirtildi. Ölenlerin 5’i (yüzde 3.25) sendikalÄ± iÅŸçi olurken 149’u ise (yüzde 96.75) sendikasÄ±z. SendikalÄ± iÅŸçiler kimya, metal ve enerji iÅŸkollarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

Meslek hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gerçekleÅŸen hiçbir iÅŸ cinayetinin olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda “Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 ‘iÅŸ kazasÄ± sonucu ölüm’ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 6 ‘meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sonucu ölüm’ olmaktadÄ±r” dendi.

1693 MADENCÄ° CAN VERDÄ°

4 KasÄ±m Madenciler Günü’ne de dikkat çekilen raporda, güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rma biçimleri ve neo-liberal politikalarla birlikte ölümlerin arttÄ±ÄŸÄ±, AKP’li yÄ±llarda en az 1693 madencinin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

‘MEGA PROJELER’ ÖLÜM GETÄ°RÄ°YOR

Raporda Türkiye’de KasÄ±m ayÄ±nda ‘mega projelerde’ gerçekleÅŸen iÅŸ cinayetlerine de yer verildi:

â– Gebze’deki 7 nolu viyadükte beton blok ters dönerek iÅŸçilerle beraber 30 metreden düÅŸtü ve 3 iÅŸçi can verdi. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde ÅŸu ana kadar en az 8 iÅŸ cinayeti gerçekleÅŸti.

â– Ä°zmir-ÇandarlÄ± otoyol inÅŸaatÄ±nda viyadük çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda 25 metre yükseklikten yere düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

â– Ä°stanbul 3.HavalimanÄ±’nda 15 metre yükseklikten asansör-merdiven boÅŸluÄŸuna düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2013-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 52 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

â– Ä°zmir KarabaÄŸlar’daki Ä°stinyePark AVM inÅŸaatÄ±nda 5 metre yükseklikten düÅŸen iÅŸçi can verdi.

â– Ä°stanbul Dudullu-BostancÄ± Metro HattÄ± ÅŸantiyesinde meydana gelen göçük sonucu 2 özel güvenlik iÅŸçisi yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi.

‘Mega projelerde’ çok sayÄ±da iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, “Mega projelerdeki iÅŸ cinayetlerinin de bazÄ± temel nedenleri ve özellikleri var. Birincisi, bu projeler hÄ±zla baÅŸlamak ve kÄ±sa sürede kendisini topluma ‘göstermek’ zorunda. Bunun anlamÄ± ÅŸu; projenin ilk evrelerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lan bir çalÄ±ÅŸma, ki inÅŸaat projelerinin ilk evreleri genellikle kazÄ±, dolgu ve hafriyat iÅŸleridir, bu yoÄŸunlaÅŸtÄ±rma ve üretim zorlamasÄ± ile iÅŸ cinayetlerinin bu evrelerde artmasÄ±. Ä°kincisi ise, bu projelerin söz verilen sürede tamamlanma ‘zorunluluÄŸu’. Çünkü burada siyasal ve ideolojik bir hedef ve baÅŸarÄ± söz konusu, özellikle de belli tarihsel anlamlÄ± günlerle de çakÄ±ÅŸmak suretiyle bu sözler, hedefler yerine getirilmek zorunda. Bu da özellikle projelerin son evrelerinde (ki bu evrelerde daha fazla iÅŸ kaleminin, daha fazla iÅŸçinin, daha fazla taÅŸeronun/alt yüklenicinin olduÄŸu dönemdir) yine yoÄŸun çalÄ±ÅŸma/üretim zorlamasÄ±nÄ±n kendisini göstermesini beraberinde getiriyor.”

Raporda yarÄ±n saat 09.30’da GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek tutuklu 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin ilk duruÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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