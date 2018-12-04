SBFâ€™de 159 yÄ±llÄ±k MÃ¼lkiye geleneÄŸine bir darbe daha

Ankara Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi'nin 159. kuruluÅŸ yÄ±lÄ± etkinlikleri programÄ±na MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi dahil edilmedi.

Mülkiye’nin 159. kuruluÅŸ yÄ±lÄ± etkinlikleri programÄ±na 10 binin üzerinde mezunu temsil eden Mülkiyeliler BirliÄŸi dahil edilmedi. Mülkiyeliler BirliÄŸi'nin bütün yöneticilerine davetiye gönderildiÄŸi halde, her yÄ±l yapÄ±lan törende konuÅŸan Mülkiyeliler BirliÄŸi yöneticileri, bu yÄ±l konuÅŸamayacak.

KararÄ±, Mülkiyeliler BirliÄŸi Genel Sekreteri Ä°lker Akcasoy’u arayan fakülte görevlileri bildirdi. GörüÅŸmede gerekçeye iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Mülkiyeliler BirliÄŸi Yönetim Kurul yasaÄŸa tepki gösterdi. Kurumdan yapÄ±lan açÄ±klamada “Rektör Erkan Ä°biÅŸ’in Fakülte’ye geliyor olmasÄ± nedeniyle Mülkiye camiasÄ±nÄ±n temsilcisi, Mülkiyeliler BirliÄŸi DerneÄŸi, 4 AralÄ±k programÄ±ndan dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda” denildi. AçÄ±klamada fakültedeki bütün özgüllükleri yok etmeye çalÄ±ÅŸan anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± Mülkiye’yi koruyabilecek bir yönetimin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SBF DekanlÄ±ÄŸÄ± geçtiÄŸimiz hafta bütün Mülkiyeliler BirliÄŸi yöneticilerine tören davetiyelerini isme yazÄ±lÄ± olarak göndermiÅŸti. Buna raÄŸmen Mülkiyeliler BirliÄŸi’nin kuruluÅŸ etkinlikleri programÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ± SBF-Mülkiye’nin tasfiyesinde en büyük rolü oynayan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan Ä°biÅŸ’in de törene katÄ±lmak istemesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°biÅŸ’in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± listeler nedeniyle 40 bilim insanÄ±, OHAL KHK’leri ile Mülkiye’den atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

GeliÅŸmeler üzerine Mülkiyeliler BirliÄŸi Yönetim Kurulu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada etkinliÄŸe bir gün kala bildirilen yasaÄŸa tepki gösterildi ve “Peki bugün siz neyi kutluyorsunuz?” diye soruldu.

AçÄ±klamanÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle:

“DeÄŸerli Mülkiyeliler,

4 AralÄ±k tarihi, Fakültemizin kuruluÅŸu, 159 yÄ±llÄ±k bir kurumun baÅŸlangÄ±cÄ± kabul edilir. Türkiye’de Mülkiye kadar köklü gelenekleri olan çok az kurum vardÄ±r. Mülkiye camiasÄ± bütün unsurlarÄ± ile birlikte bugüne kadar ürettiÄŸi deÄŸeri korumayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ, aldÄ±ÄŸÄ± bütün darbeleri püskürtmeyi bilmiÅŸ, Türkiye modernleÅŸmesinin baÅŸlarÄ±nda edindiÄŸi kamudan yana eleÅŸtirel pozisyonunu koruyabilmiÅŸ, hiçbir iktidarla baÄŸlÄ± olmadan sosyal bilimin icra edilme koÅŸullarÄ±nÄ± yaratabilmiÅŸtir. Bu perspektif ile yetiÅŸen Mülkiyeliler, uÄŸraÅŸÄ±larÄ± her ne olursa olsun ülkenin en yakÄ±cÄ± sorunlarÄ±nda kendilerini hep ön saflarda bulmuÅŸlardÄ±r. Türkiye’nin içinden geçtiÄŸi her siyasal kriz ve baskÄ± döneminin Mülkiye’de acÄ± deneyimler yaratmasÄ± bu nedenle tesadüf deÄŸildir; Mükiye’nin bir kurum olarak var olduÄŸunu, bir kurum olarak savunulmasÄ± gerektiÄŸini en iyi gösteren ÅŸey de bütün bu dönemlerin ardÄ±ndan Mülkiye’nin yeniden yaratÄ±labilmesidir. 12 Mart, 12 Eylül ve bugün. Mülkiye kendini bir kurum, bir perspektif, bir ekol olarak yine ortaya koymaktadÄ±r; Cumhuriyetin belirlediÄŸi ikametgahÄ± olan Cebeci’deki tarihi binanÄ±n çektiÄŸi çilenin son yaÅŸananlarla katlanarak artmasÄ±na raÄŸmen ve tam da bu nedenle.

Bugün 4 AralÄ±k. CamiamÄ±zÄ±n bütün unsurlarÄ±, kendilerini bir araya getiren 159 yÄ±llÄ±k kurumun deÄŸerlerinin yaÅŸamasÄ±ndan ve geleceÄŸe bir kez daha taÅŸÄ±nabilmiÅŸ olmasÄ±ndan duyduÄŸu sevinci yaÅŸÄ±yor. Fakat bu sevinç ne yazÄ±k ki Fakülte’de yankÄ±lanamayacak. Çünkü Mülkiye üzerinde kurulan akademik ve siyasal baskÄ±larÄ±n uygulayÄ±cÄ±sÄ± olan Rektör Erkan Ä°biÅŸ’in Fakülte’ye geliyor olmasÄ± nedeniyle Mülkiye camiasÄ±nÄ±n temsilcisi, Mülkiyeliler BirliÄŸi DerneÄŸi, 4 AralÄ±k programÄ±ndan dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda. Fakültemizdeki bütün özgüllükleri yok etmeye çalÄ±ÅŸan anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± Mülkiye’yi koruyabilecek bir yönetim de ne yazÄ±k ki yok.

Mülkiyeliler BirliÄŸi kurullarÄ±nÄ±n haftalar öncesinden resmi olarak davet edilmesine karÅŸÄ±n Fakültemize alÄ±nmayacak olmasÄ±nÄ±n telefon aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla söylenmesinin ardÄ±ndan meÅŸru olan soru ÅŸudur? Peki siz bugün neyi kutluyorsunuz? Bu meÅŸru soru sevincimize gölge düÅŸürmeyecek. Åžair Hasan Hüseyin’in dediÄŸini bir kez daha söyleyeceÄŸiz yalnÄ±zca: 'Yaprak döker bir yanÄ±mÄ±z…'

159. yÄ±l sevincini Mülkiyeliler ve dostlarÄ± ile paylaÅŸmak için 4 AralÄ±k’ta Mülkiye 159. YÄ±l Resepsiyonu’nda buluÅŸacaÄŸÄ±z. MezunlarÄ±mÄ±zÄ±, öÄŸretim üyelerimizi, idari personelimizi ve öÄŸrencilerimizi saat 18:00’de Mülkiye 159. YÄ±l Resepsiyonu’na bekliyoruz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 15:06

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