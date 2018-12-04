Maliyetini karÅŸÄ±lamayan Ä±spanak, tarlada Ã§Ã¼rÃ¼yor

FoÃ§a'da Ã§iftÃ§iler Ä±spanaÄŸÄ± maliyetine bile satamadÄ±klarÄ± belirtip, toplamÄ±yor. YÃ¼zlerce dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k Ä±spanak, tarlalarda Ã§Ã¼rÃ¼meye terk edildi.

Seyfi GÜL

Ä°zmir'in Foça ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Gerenköy Mahallesi’nde Ä±spanak üreticileri dertli. Toplam bin dönüm arazide Ä±spanak yetiÅŸtiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artÄ±ÅŸ nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alÄ±cÄ± bulamayan üreticiler, soÄŸan fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n, böyle giderse gelecek yÄ±l Ä±spanak ve diÄŸer ürünlerde de yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘110 BÄ°N LÄ°RA HARCADIM, ÜRÜNÜ TOPLAMAYACAÄžIM’

Gerenköy Mahallesi’ndeki 90 dönüm tarlasÄ±nda Ä±spanak yetiÅŸtiren Mustafa Kahraman, bu yÄ±l ürünün bol ve kaliteli olduÄŸunu belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Çiftçi ekiyor, bakÄ±mÄ±nÄ± yapÄ±yor, büyütüyor. Dönümüne en az bin 300 lira para harcÄ±yor, ama ürünü tarlada kalÄ±yor. Devlet, ‘pahalandÄ±’ diye soÄŸan, patates depolarÄ±nÄ± basÄ±yor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye Ä±spanak ekimi de olmayÄ±nca, otomatik olarak pahalÄ±laÅŸacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak. 90 dönümlük tarlamda Ä±spanak yetiÅŸtirmek için 110- 120 bin lira gibi bir para harcadÄ±m. Tohumu, gübresi, ilacÄ±, sulamasÄ±, mazotu, iÅŸçiliÄŸi var. Ama ÅŸu an bu ürünü toplamadan, tarlamÄ± süreceÄŸim. Bu durumda çiftçi ne yapsÄ±n? Seneye ekmeyecek. Åžu an tarlamdaki Ä±spanak bir hafta içinde toplanÄ±p satÄ±lmazsa kendiliÄŸinden çürüyecek. Piyasada Ä±spanak azalÄ±nca fiyatlar 8-10 liralarÄ± görecek. Devlet depolarÄ± mÄ±, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz, ama sonrasÄ±nda Ä±spanak bulamayÄ±z. Tüccar yok pahasÄ±na almak istiyor. Dönümüne bin 300 lira masraf edilen ürüne 200 ile 300 lira arasÄ±nda fiyat teklif ediyor. Üstelik parayÄ± da vermiyor. ‘Ürünü, satayÄ±m ondan sonra parasÄ±nÄ± vereyim’ diyor. Devletin bunlara bir çözüm bulmasÄ± lazÄ±m.”

‘ÜRETÄ°CÄ° OLARAK SON 20 YILIN EN BÜYÜK FACÄ°ASINI YAÅžIYORUZ’

Bir diÄŸer Ä±spanak üreticisi Ä°lhami Gülay da devlet desteklerinin maliyetler karÅŸÄ±sÄ±nda çok zayÄ±f kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, gübrede, mazotta, tohumda yüzde 70’lere varan artÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±ktan sonra yüzde 10 gibi indirimle adeta kandÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Gülay, “Çiftçinin ekim yapmasÄ± artÄ±k risk. Cebinden çÄ±kan paranÄ±n geri dönüp, dönmeyeceÄŸi belli deÄŸil. Her üründe bu aynÄ±. Maliyetler çok yüksek. Nisan ayÄ±nda 20 kiloluk bir çuval gübre 50 lirayken, 110 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Mazot desteÄŸi dönümde 6 lira. Bir litre mazot 6 lira. Bu destek yok anlamÄ±na geliyor. Köylü, bu destekle tarlasÄ±na gidip gelemiyor. Üretici olarak son 20 yÄ±lÄ±n en büyük faciasÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. TarÄ±m çok kötü durumda. Bu iÅŸi yürütecek durumumuz kalmadÄ±” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:29

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