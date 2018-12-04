EMEP: KadÄ±nlar kazandÄ±klarÄ± mevzilerden vazgeÃ§meyecek

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan, kadÄ±nlarÄ±n seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±nÄ± elde etmesinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±.

5 AralÄ±k, Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ± elde etmesinin yÄ±l dönümü. Konuyla ilgili Emek Partisi (EMEP) bir açÄ±klama yayÄ±mlarken, bu hakkÄ±n Ä±srarla ve inatla sürdürülmüÅŸ bir mücadelenin sonucunda kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan imzalÄ± açÄ±klamada, “19. yüzyÄ±lda dünyanÄ±n pek çok yerinde oy hakkÄ± talebi kadÄ±nlarÄ±n büyük bedeller ödediÄŸi bir mücadele konusu olmuÅŸtur. KadÄ±nlar bu mücadele sayesinde seçimlerde oy kullanabilmeyi ve aday olabilmeyi baÅŸarabilmiÅŸlerdir. Ekim Devrimi'nden itibaren çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda, siyaset alanÄ±nda ve toplumsal yaÅŸamda konumlarÄ±nÄ± güçlendirmiÅŸ, eÅŸitlik konusunda devasa adÄ±mlar atÄ±lmÄ±ÅŸ, bunun diÄŸer ülkelerdeki yankÄ±sÄ± da kadÄ±nlarÄ±n eÅŸitlik mücadelesinin önüne örülen bariyerleri sarsmÄ±ÅŸtÄ±r.” denildi. Türkiyeli kadÄ±nlarÄ±n da OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu döneminde baÅŸlattÄ±klarÄ± bu mücadele sayesinde seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gürkan, “Türkiyeli kadÄ±nlarÄ±n 1934’ten bu yana kullanabildiÄŸi bu hak için mücadele eden tüm kadÄ±nlara ÅŸükranlarÄ±mÄ±zÄ± sunmayÄ± bir borç biliyoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

‘BU HAK FÄ°Ä°LEN SINIRLANDIRILIYOR’

Bir hakkÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nÄ±n onun tehlike ve tehdit altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ifade eden Gürkan, “Meclisteki kadÄ±n vekil oranÄ±n yüzde 17.48 olduÄŸu ülkemizde, bu hakkÄ±n fiilen nasÄ±l sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. KadÄ±nlarÄ±n ilk kez seçime katÄ±ldÄ±klarÄ± 1935 yÄ±lÄ±ndan bugüne 12.416 vekil seçilmiÅŸtir ve ancak bunun 712'si kadÄ±ndÄ±r. Bugün kadÄ±nlarÄ±n erkeklerle eÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki cins arasÄ±nda fÄ±trat farkÄ± olduÄŸunu Ä±srarla öne süren siyasi iktidar; kadÄ±nlarÄ±n yerini ev ve aile arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya, kadÄ±nlarÄ±n sokaktaki fiziksel varlÄ±klarÄ±ndan siyasi temsiliyetlerine kadar bulunduklarÄ± her mevziiyi daraltmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r.” dedi. Bir yandan ÅŸiddet, yoksulluk, iÅŸsizlik, eÄŸitimsizlikle boÄŸuÅŸan kadÄ±nlarÄ±n siyasete katÄ±lÄ±mÄ± da seçimden seçime oy kullanmaya, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda iktidar partilerine saha çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmaya indirgendiÄŸini ifade eden Gürkan, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda siyasi faaliyet gösteren kadÄ±nlarÄ±n da çeÅŸitli biçimlerde aÅŸaÄŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘BU HAK, SÄ°YASETE KATILIMIN TEK BÄ°ÇÄ°MÄ° DEÄžÄ°L’

Seçme-seçilme hakkÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ±n siyasete katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n tek biçimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gürkan açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Siyasi partilere üye olmak, politik görüÅŸleri doÄŸrultusunda özgürce siyasi çalÄ±ÅŸma yapabilmek bu hakkÄ±n tamamlayÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r. Bu zeminin güçlendirilmesinin, seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinin garantisi sadece eÅŸitlik ve özgürlük mücadelesindedir. Ä°ÅŸçi-emekçi kadÄ±nlarÄ±n kendi hak ve talepleri için sürdürdüÄŸü mücadele demokrasi mücadelesinin bir parçasÄ±dÄ±r ve bugüne kadar kazanÄ±mlarÄ±ndan vazgeçmeyeceklerini, haklarÄ±nÄ± ve özgürlüklerini büyütme mücadelesinden geri durmayacaklarÄ±nÄ± her türlü baskÄ±ya raÄŸmen göstermiÅŸlerdir.

KadÄ±nlarÄ±n eÅŸitlik ve özgürlük mücadelesi sürecektir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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