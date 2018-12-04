3 milyon kadÄ±n iÅŸsiz, istihdam edilenlerin yarÄ±sÄ± kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±

CHP'li BingÃ¶lâ€™Ã¼n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi 3 milyona yaklaÅŸÄ±rken, istihdam edilen kadÄ±nlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 5 AralÄ±k KadÄ±n HaklarÄ± Günü dolayÄ±sÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine iliÅŸkin rapor hazÄ±rladÄ±. Raporda, kadÄ±n emekçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlar, iÅŸsizlik, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma, kadÄ±n cinayetleri ve iÅŸ cinayetleri gibi sorunlara iliÅŸkin veriler paylaÅŸÄ±ldÄ±.

AKP’nin kadÄ±n politikalarÄ±nÄ±n kadÄ±nlarÄ± eve hapsettiÄŸini belirten Bingöl, ayrÄ±ÅŸtÄ±ran ve eÅŸitlikçi olmayan tüm politikalarÄ±na raÄŸmen, bugün kadÄ±nlarÄ±n direnmeye ve haklarÄ±nÄ± kazanmak için mücadele etmeye devam ettiÄŸini kaydetti. Bingöl, Flormar’da kadÄ±nlarÄ±n devam eden direniÅŸine de dikkat çekti.

50 BÄ°N MUHTARIN SADECE 674’Ü KADIN

KadÄ±nlarÄ±n Türkiye’de siyaset içerisindeki temsil oranlarÄ±nÄ±n oldukça düÅŸük. Parlamentoda sadece 78 kadÄ±n milletvekili var, kadÄ±nlarÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oranÄ± yüzde ise 2.86. Türkiye’de 50 binden fazla muhtar varken bunlarÄ±n yalnÄ±zca 674’ü kadÄ±n. Raporda 88 yÄ±lda 119 kadÄ±nÄ±n belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiliyor.

KADINLARIN Ä°ÅžGÜCÜNE KATILIMI OECD ÜLKELERÄ°NÄ°N YARISI

TÜÄ°K’in verilerine göre toplam istihdam icÌ§erisinde kadÄ±n ücretli çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n oranÄ± yüzde 34.9, erkeklerin oranÄ± ise yüzde 74.1. OECD ortalamasÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise erkeklerin iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±m oranÄ± toplamda yüzde 69.2 iken, kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 55.4. Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±mÄ± OECD ülkelerinin yarÄ±sÄ± kadar.

KADIN EMEKÇÄ°LERÄ°N YARIYA YAKINI KAYIT DIÅžI ÇALIÅžTIRILIYOR

KadÄ±nlar için bir baÅŸka sorun ise güvencesiz çalÄ±ÅŸma. Ä°stihdam edilen kadÄ±nlarÄ±n yüzde 43’ü kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± taÅŸeron çalÄ±ÅŸma, özel istihdam bürolarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla çalÄ±ÅŸma ve ücretli düzensiz istihdam biçimlerinde yer almakta.

KADINLARIN YÜZDE 34’Ü 45 SAATÄ°N ÜZERÄ°NDE ÇALIÅžIYOR

Raporda kadÄ±nlarÄ±n, haftalÄ±k yasal 45 saat olan çalÄ±ÅŸma süresinin de çok üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 34’ünün haftalÄ±k 45 saatin üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± raporda dikkat çekici bir baÅŸka veri. Türkiye’de kadÄ±nlarÄ±n yüz yüze olduÄŸu bunca hak ihlaline raÄŸmen kadÄ±nlarÄ±n sadece yüzde 8.1’i örgütlü. Üstelik kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± istihdamÄ± da içine alarak yapÄ±lan hesaplamalarda kadÄ±n iÅŸçilerin gerçek sendikalaÅŸma oranÄ± yüzde 6’lara kadar düÅŸtüÄŸüne dikkat çekiliyor.

3 MÄ°LYONA YAKIN KADIN Ä°ÅžSÄ°Z

Raporda AKP’nin iktidara geldiÄŸi 2002 yÄ±lÄ±nda yüzde 9 civarÄ±nda olan kadÄ±n iÅŸsizliÄŸinin bugün yüzde 15.1’e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekiliyor. Genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi yüzde 26,4 ve tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi ise yüzde 32,9’a yükselmiÅŸ durumda. Türkiye’de geniÅŸ tanÄ±mlÄ± kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi ise 2 milyon 896 bine ulaÅŸtÄ±. Ülkemizde genç kadÄ±n iÅŸsizliÄŸi OECD ve AB üye ülke ortalamalarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 katÄ±.

SON 5 YILDA 722 KADIN Ä°ÅžÇÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Güvencesiz ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndaki esnek ve emek düÅŸmanÄ± politikalarÄ±nÄ±n bedelini canlarÄ± ile ödediÄŸine dikkat çekilen raporda, son 5 yÄ±lda Türkiye’de 722 kadÄ±n iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Raporda TuÌˆrkiye’de her 10 kadÄ±ndan en az 3’uÌˆnün 18 yasÌ§Ä±nÄ±n altÄ±nda evlendirildiÄŸi ifade edilirken paylaÅŸÄ±lan diÄŸer veriler ÅŸöyle:

“Türkiye’de 17 bine yakÄ±n kÄ±z cÌ§ocugÌ†u dogÌ†um yaptÄ± ve doÄŸum yapan kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n 200’den fazlasÄ± 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda. Her gün en az 4 kadÄ±n ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. 2017 yÄ±lÄ±nda 409 kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürüldü, 387 çocuk cinsel istismara uÄŸradÄ±, 20 çocuk öldürüldü." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:05

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