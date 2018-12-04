Zeynep AltÄ±ok, direniÅŸteki TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti

CHP eski milletvekili Zeynep AltÄ±ok, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸÃ§ilerini direniÅŸlerinin 27. gÃ¼nÃ¼nde ziyaret etti.

CHP Ä°zmir eski milletvekili Zeynep AltÄ±ok, sendikaya üye olduklarÄ± gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerine direniÅŸlerinin 27. gününde ziyarette bulundu. Zeynep AltÄ±ok, "Kooperatifler çiftçinin örgütlenmesi için kurulurken, kooperatifçiler iÅŸçinin örgütlenmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. TARÄ°Åž iÅŸçisinin haklÄ± mücadelesinde sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z" dedi.

AltÄ±ok, “Ekonomik krizin her geçen gün derinleÅŸtiÄŸi ve krizin bedelinin iÅŸçilere, köylülere, memurlara ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir süreçte hiçbir iÅŸçimizin iÅŸsiz kalmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Sizin direniÅŸinize çok büyük bir saygÄ± gösteriyoruz. Çünkü bu direniÅŸ sadece buraya ait deÄŸil, tüm Türkiye için önemli aynÄ± zamanda. Daha yaÅŸanÄ±labilir bir ülke için betona ve inÅŸaatlara hapsedilmiÅŸ bir ekonomi deÄŸil, üreten ve ürettiÄŸini hakça bölüÅŸen, emeÄŸin saygÄ± gördüÄŸü bir Türkiye ile geliÅŸme mümkün olur. Mevcut iktidar kendi görüÅŸlerini ve düzenlerini kalÄ±cÄ± kÄ±lmak için bunu engellemek istiyor. Siz ÅŸu anda sadece kendi iÅŸ hakkÄ±nÄ±z için deÄŸil, tüm Türkiye’deki iÅŸçilerin iÅŸ hakkÄ± için de direniyorsunuz. TARÄ°Åž, Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tarihindeki belki de en önemli direniÅŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir semboldür. O dönemde DÄ°SK’te örgütlü iÅŸçileri iÅŸten atÄ±p yerlerine kendi ideolojilerine yakÄ±n kadrolar almak isteyen bir yönetim vardÄ±. Bugün de aynÄ± oyun aynÄ± ÅŸekilde tekerrür ediyor. Türkiye’de iÅŸçi düÅŸmanÄ± saÄŸcÄ± partilerin isimleri deÄŸiÅŸse de zihniyetleri deÄŸiÅŸmiyor. Kooperatifler çiftçinin örgütlenmesi için kurulurken, kooperatifçiler iÅŸçinin örgütlenmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Bizler TARÄ°Åž iÅŸçisinin haklÄ± mücadelesinde sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z” diyerek direniÅŸin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rmak için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Gürsel Köse, Zeynep AltÄ±ok’a dayanÄ±ÅŸma ziyareti için teÅŸekkür ederken ÅŸunlarÄ± ifade etti:

“TARÄ°Åž üretici köylülerin sahip olduÄŸu bir iÅŸ yeri. Hatta iÅŸten atÄ±lan üç tane arkadaÅŸÄ±mÄ±z da buranÄ±n ortaÄŸÄ±. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir suç iÅŸlemediler. KÄ±demlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda içlerinde 9 yÄ±ldÄ±r, 12 yÄ±ldÄ±r, 15 yÄ±ldÄ±r, 17 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸanlar var. Bunlar fabrikadaki bir çiçeÄŸe bile zarar vermemiÅŸler, çünkü kendi fabrikalarÄ±. Onun için bu fabrikaya kÄ±ymet vermiÅŸ canÄ± gibi sahip çÄ±kmÄ±ÅŸlar. Ama yöneticiler tarafÄ±ndan suçluymuÅŸ gibi davranÄ±yorlar. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z anayasal haklarÄ±nÄ±, demokratik haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p sendikaya üye oldular ve üye olduktan sadece iki ay sonra kapÄ±nÄ±n önüne kondular. Bizim iÅŸverende talebimiz bellidir. Ä°lk önce iÅŸten atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z geri alÄ±nsÄ±n. Ä°kinci olarak, anayasal haklarÄ± tanÄ±narak, üye olduklarÄ± sendika ile beraber bir masa etrafÄ±nda oturup çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, ücret koÅŸullarÄ± insan gibi birlikte belirlesin” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri direniÅŸlerini Meclise taÅŸÄ±dÄ±

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