Ankara'da sendika ve odalardan krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sendika ve odalarÄ±n Ankara Ã¶rgÃ¼tleri krize dair yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, 'FaturayÄ± patronlar ve siyasi iktidar Ã¶desin' dedi.

DÄ°SK, KESK, TMMOB'nin Ankara Örgütleri, Ankara Tabip OdasÄ±, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali MüÅŸavirler OdasÄ±, “Krizin Bedelini ÖdemeyeceÄŸiz” ÅŸiarÄ±yla halka bildiri daÄŸÄ±ttÄ± ve basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

Ulus Heykel MeydanÄ±'nda düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Enflasyondan iÅŸsizliÄŸe, yoksullaÅŸmadan ekonomik durgunluÄŸu kadar hayatlarÄ±mÄ±zÄ± kabusa çeviren kapsamlÄ± bir ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” dedi. AslÄ±nda temel meselenin krizin faturasÄ±nÄ±n kime ödetileceÄŸi olduÄŸunu belirten Görgün, üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dÄ±ÅŸ borç ve bu borcun aÄŸÄ±r sonuçlarÄ±nÄ±n halka ödetilmek istendiÄŸini söyledi.

FaturayÄ± ödemesi gerekenin patronlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra siyasi iktidar olduÄŸunu ifade eden Görgün, “Ülkemizi büyük bir yÄ±kÄ±mÄ±n eÅŸiÄŸine getiren politikalarÄ± yÄ±llardÄ±r kim hayata geçiriyorsa, emeÄŸin en temel haklarÄ±nÄ± kim gasp ettiyse, özelleÅŸtirmeler ve yerli tarÄ±mÄ± politikalarla ülkeyi kim ithalata mahkum hale getirdiyse, ülkenin kaynaklarÄ±nÄ± kim betona gömdüyse krizin sorumlusu da onlardÄ±r” dedi.

BankalarÄ±n ve büyük patronlarÄ±n deÄŸil, halkÄ±n kriziden korunmasÄ± için mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Görgün'ün sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± talepleri ÅŸöyle: “Tüm ücretler, toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklansÄ±n, iÅŸsizlik fonu iÅŸssizler için kullanÄ±lsÄ±n, kamusal mal ve hizmetlere yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n, kredi borç faizleri silinsin, kÄ±dem tazminatÄ±na dokunulmasÄ±n.” (Ankara/EVRENSEL)

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